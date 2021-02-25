"SEVGİLİM DEĞİL, KARIM"

Geçtiğimiz ay, muhabirlerin Gür'e "Sevgiliniz" demesi üzerine Ortaç, "Sevgili' deme. Karım o benim, hanımım. Bana göre hanımım" diyerek, herkesi şaşırtmıştı.

Sevgilisi Seçil Gür'e övgüler yağdıran Ortaç, "Onun ne istediğine bakacağım. Evlilik istiyorsa yapıştıracağım evliliği. Benim için son durak Seçil" demişti.