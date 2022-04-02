AA

Halk kütüphanesinin müdavimlerinden lise 3. sınıf öğrencisi Emirhan Tolubilek, hem kitap okuyor hem de arkadaşlarıyla zaman geçirerek sosyalleşiyor. Emirhan, Kovid-19 salgını döneminde zaman zaman mahrum kaldığı kütüphaneye, normalleşme süreciyle düzenli gitmeye başladı.

Şimdiye kadar 3 bine yakın kitap okuyan Tolubilek, 2015'te Kültür ve Turizm Bakanlığından "En Çok Kitap Okuyan Okur" ödülünü kazandı. Tolubilek, aynı bakanlığın 2017'de hazırladığı "Sıra Dışı Okurlar 7" belgeseline de konu oldu. Hazırlanan belgesel, bakanlığın sosyal medya mecralarında ve TRT Belgesel kanalında yayımlandı.

Emirhan Tolubilek, kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.

Günde en az 2 kitap okuduğunu dile getiren Tolubilek, "Kütüphaneyi de çok seviyorum. Oraya gidip kitap alıyorum. Kütüphanede çeşitli etkinliklere de katılıyorum, kitap okuyorum ve eğleniyorum. Derslerim de çok iyi, öğretmenlerimden çok memnunum. İleride bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Bilgisayarı hangi çocuk sevmez ki? Kitap okumak çok faydalı, herkes kitap okusun." diye konuştu.

"EMİRHAN ÇOK SOSYAL BİR ÇOCUK"

Tolubilek'in annesi Yasemin Baran da oğlunun hareketlerinde savrulmaların olduğunu, büyüdükçe durumun düzelmeye başladığını aktardı.

Oğlunun sporla beraber toparlanmaya başladığını ifade eden Baran, "Emirhan çok sosyal bir çocuk ve 5 yaşından beri kitap okuyor. Emirhan'ın gelişiminde faydası olsun diye ben de kitap okumaya başladım. Kitap satın almaya yetişemeyince kütüphaneden ödünç almaya başladık." dedi.

Baran, oğlunun 7 yaşından beri kütüphaneye gittiğini belirterek, "Orada diğer etkinliklere de katılıyor. Kendisini hiçbir etkinlikten mahrum bırakmadım. Şimdi biraz tablete alıştı ancak kitap okumaktan vazgeçmiyor" diye konuştu.

Yasemin Baran, eğitimini evde sürdüren oğlunun öğretmenlerine ve kütüphanede kendilerine yardımcı olan görevlilere teşekkür etti.