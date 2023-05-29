Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şerefin Dağı ve Üç Tepeler dağcıların rotasında

Ardahan'ın Göle ilçesinde ilkbaharla yeniden canlanan Şerefin Dağı ve Üç Tepeler, dağcıların yürüyüş ve tırmanış rotaları arasında bulunuyor

ABONE OL
AA
  • Şerefin Dağı ve Üç Tepeler dağcıların rotasında

    Türkiye Dağcılık Federasyonunun Ardahan'daki üyelerinden oluşan 9 kişilik grup, bahar renklerinin hakim olduğu bölgede doğa yürüyüşü yaptı.
  • Şerefin Dağı ve Üç Tepeler dağcıların rotasında

    Yağışlarla canlanan tepelerde doğayla baş başa vakit geçiren ve piknik yapan dağcılar, günü 14 kilometrelik yürüyüşle tamamladı.
  • Şerefin Dağı ve Üç Tepeler dağcıların rotasında

    Federasyonun il temsilcisi Muhammed Yıldırım, Şerefin Dağı ve Üç Tepeleri görmek ve tanıtmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.
  • Şerefin Dağı ve Üç Tepeler dağcıların rotasında

    Söz konusu alanların baharda da farklı güzellikler sunduğunu belirten Yıldırım, "Dağcı arkadaşlarımızla bölgeyi keşfetmek için geldik. Özellikle bu aylarda canlanan doğanın eşsiz güzelliğe sahip olduğunu bizzat yerinde gördük.
  • Şerefin Dağı ve Üç Tepeler dağcıların rotasında

    Buraya daha fazla kişinin gelmesini ve ilkbaharın sunduğu bu harika doğayı herkesin yaşamasını istiyoruz" dedi.
  • Şerefin Dağı ve Üç Tepeler dağcıların rotasında
  • Şerefin Dağı ve Üç Tepeler dağcıların rotasında
  • Şerefin Dağı ve Üç Tepeler dağcıların rotasında
  • Şerefin Dağı ve Üç Tepeler dağcıların rotasında
  • Şerefin Dağı ve Üç Tepeler dağcıların rotasında
  • Şerefin Dağı ve Üç Tepeler dağcıların rotasında
  • Şerefin Dağı ve Üç Tepeler dağcıların rotasında
  • Şerefin Dağı ve Üç Tepeler dağcıların rotasında

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.