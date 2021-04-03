Başrolünde yer alacağı dizi hakkında da konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Hazırlıklar devam ediyor. Çekimlerin eylül ayında başlayacağı konuşuluyor. Nasıl bir karakteri canlandıracağım ise sürpriz olsun" şeklinde konuştu.

"MONTUNU AL GEL, BEN SENİ BEKLERİM"

O esnada bir hayranı Serenay Sarıkaya'nın yanına gelerek, "Bugün benim doğum günüm. Beraber fotoğraf çektirebilir miyiz?" demesi üzerine hemen aracından inen ünlü oyuncu, "Üşümüyor musun? Montunu al gel. Ben seni beklerim" ifadelerini kullandı.