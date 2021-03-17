"SİZE İTHAFEN YAZDIM"

Sarıkaya, bunun hatırlatılması üzerine Demet Akalın'a cevaben yazmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Demet Akalın'a cevap vermedim. Size ithafen yazmış oldum" dedi.

Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alacak olan Bergen filmi pandemi nedeniyle ertelenen Sarıkaya, farklı projelere yöneldiğini açıkladı.

Bergen filmi ile bazı sıkıntıların yaşandığını ifade eden oyuncu, "Ben de çok heyecanla bekliyordum. Bazı sıkıntılar oldu. Yaza doğru bir iki proje başlayacak. Şu an hazırlıklar devam ediyor." ifadelerini kullandı.