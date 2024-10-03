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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya, evini ilk kez gözler önüne serdi - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya, evini ilk kez gözler önüne serdi

        Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı. Sarıkaya, sığınağı olarak tanımladığı evini; "Evim kabuğumdur, kabuğuma girdiğimde kendimi güvende hissederim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:19
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        Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı.

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        Bir süredir şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu, Dubai menşeli AD Middle East Dergisi'ni evinde ağırladı.

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        Serenay Sarıkaya'nın, İstanbul Boğazı'nın Avrupa Yakası'daki sahile kıyısı olan bir semtte bulunan, sığınağı olarak tanımladığı çatı katı dairesiyle ilgili; "Evim benim kabuğum ve kabuğumdayken kendimi güvende hissediyorum" dedi.

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        Serenay Sarıkaya, leopar desenli kanepesi hakkında, "Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı. Evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum. Şimdi ona bir isim vermem gerektiğini hissediyorum" diye konuştu.

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        Ünlü oyuncu; "Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şey kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu" şeklinde sözlerini sürdürdü.

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        Serenay Sarıkaya'nın yatak odasının tavanındaki ayna da dikkat çekti.

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        Sarıkaya'nın evinin tuvaleti boydan boya aynalarla kaplı.

        #serenay sarıkaya
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