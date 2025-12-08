Habertürk
        Serenay Sarıkaya, papatyalar içinde poz verdi - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya, papatyalar içinde poz verdi

        Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından papatyalara boğulduğu anı paylaşarak hem takipçilerinin ilgisini çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 20:28 Güncelleme: 08.12.2025 - 20:28
        Papatyalar içinde poz verdi
        Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı bir kare ile dikkat çekti. Sarıkaya, papatya buketleriyle çevrili olduğu anı kırmızı kalp emojisi eşliğinde yayınladı.

        Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada en çok papatyadan etkilendiğini belirterek, "Erkek arkadaşım da bana papatya alır" demişti. Öte yandan Sarıkaya’nın iki yıldır birlikte olduğu şarkıcı Mert Demir de katıldığı bir programda, sevgilisine her sabah çiçek ve kahve götürdüğünü söylemişti.

        #serenay sarıkaya
        #Mert Demir
