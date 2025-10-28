Habertürk
        Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'i Harbiye'de yalnız bırakmadı - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'i Harbiye'de yalnız bırakmadı

        Kulisten gelen kalpli paylaşım, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkını yeniden gündeme taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 19:42 Güncelleme: 28.10.2025 - 19:42
        Sevgilisini yalnız bırakmadı
        Bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan ünlü şarkıcı Mert Demir ile ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez dolaylı bir paylaşım üzerinden gündeme geldi.

        Geçtiğimiz gün Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Mert Demir’i izleyenler arasında sevgilisi Serenay Sarıkaya da vardı.

        Aşklarını kameralar önünde yaşamamaya özen gösteren çift, bu kez yakın arkadaşları senarist Ece Yörenç’in paylaşımıyla dikkat çekti.

        Yörenç, kulisten Sarıkaya’nın da yer aldığı bir fotoğrafı kırmızı kalp emojisiyle paylaşarak ikilinin mutluluğunu bir kez daha tescilledi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #serenay sarıkaya
        #Mert Demir
