Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Bebek'te trafikte görüntülendi. Misafirliğe geldiği öğrenilen Sarıkaya, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen tek kelime etmeyerek Tarabya'daki evinin yolunu tuttu.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Bebek'te trafikte görüntülendi. Misafirliğe geldiği öğrenilen Sarıkaya, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen tek kelime etmeyerek Tarabya'daki evinin yolunu tuttu.
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