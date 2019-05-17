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Serenay Sarıkaya soruları yanıtsız bıraktı

Oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Bebek'te trafikte görüntülendi. Sarıkaya, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen tek kelime etmeyerek Tarabya'daki evinin yolunu tuttu

Serenay Sarıkaya

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Bebek'te trafikte görüntülendi. Misafirliğe geldiği öğrenilen Sarıkaya, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen tek kelime etmeyerek Tarabya'daki evinin yolunu tuttu.

 

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