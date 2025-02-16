Sergej Jakirovic: Golü bulmayı hak ettik

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

"GOLÜ BULMAYI HAK ETTİK"

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Öncelikle takımımı kutlamak istiyorum. Bugün çok iyi mücadele ettiler. Çok iyi bir maç çıkardılar. Taktiksel plana sahada harfiyen uydular. Aslında oyun içerisinde bir hata yaptık savunmada. Rakibimiz de bu hatayı değerlendirdi. Ama pes etmedik. Sonuna kadar geri gelmek için mücadele ettik. 4 önemli gol fırsatı yakaladık. Maçın sonunda da beraberlik golünü bulduk. Gol bulmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki maçlarda da puan ve puanlar almaya devam edeceğiz" diye konuştu.