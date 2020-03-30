Siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabına oyuncu Zafer Algöz ile birlikte katılan Yalçın, Brezilyalı futbolcunun çok yetenekli bir isim olduğunu belirterek, "Futbolculuğu ile ilgili söylenecek bir şey yok. Yeteneği müsait, orta sahada oynayıp ofansif katkı yapan, ceza sahasına giren, sonuçlandıran, skor katkısı yapan, maç kazandıran bir oyuncu. Talisca'yı kim takımda görmek istemez. Şartlar şu anda çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Ne olacağı da belli değil. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek. Benim olur dememle olacak bir şey olmadığı için pek de bir şey söyleyemiyorum. Keşke alabilsek." diye konuştu.

Taraftarların kendisine Talisca gibi birçok ismi "Alalım" diye mesaj attığını kaydeden Sergen Yalçın, "Her istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Biz de isteriz Fabri'yi alalım, öbürünü de alalım diye. Talisca'nın Çin'de kazandığı parayı Türkiye'de ödeyecek takım zor bulunur. Bu işler öyle kolay değil. O gitsin bu gitsin diyorlar. Play-Station'da takımlar kuruluyor ya, normal hayatı da öyle zannedenler var." değerlendirmesinde bulundu.

"LİGİN TESCİLİ İNSANLARI TATMİN ETMEZ"

Ligin mevcut haliyle tescil edilmesinin sağlıklı olmadığını aktaran Yalçın, "Ligin tescili insanları tatmin etmez, kimse mutlu olmaz. Böyle bir durumda aşağıdaki takımlar ne yapacak. Bunun sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu olayların aylarca böyle gidecek hali yok. Belki kısa bir süre sonra çaresi bulunacak. Nisan ayı maçların oynanması için zor görünüyor. Hastalık düşüp hayat normale dönerse mayıs 15, haziran 15 gibi oynanabilir. Bu bir şekilde sonuçlandırabilir. Şu an alınacak karar için erken. Aceleci bir karar vermeden beklemek ve hayatın normale döndüğü bir dönemde karar vermek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çeşitli Avrupa kulüplerinin futbolcu maaşlarında indirime gitmesinin Beşiktaş'ta da yaşanıp yaşanamayacağına yönelik bir soruya Sergen Yalçın, "Bu yönetimsel bir konu. Başkan ve yönetimin alanına giren bir konu. Benim yaptırımda bulunmam da söz konusu değil. Başkan ve yönetimin oyuncularla görüşeceğini düşünüyorum. Bizimkiler ne ister, nasıl bir indirim ister bu konuyla ilgili yorum yapmam zor." dedi.

"İKİ TARAF ARASINDAKİ KONUŞMAYI HERKESİN DİNLEMESİ SAĞLIKLI DEĞİL"

VAR sistemi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yalçın, hakemlerin arasındaki görüşmelerin kamuoyuna açıklanmasının doğru olmayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hata oluyor ama biraz fazla oluyor. Maçların kaderini etkiliyor, skora etki ediyor. Doğal olarak herkes serzenişlerde bulunuyor. VAR ofsaytta çok iyi. İki taraf arasındaki konuşmayı herkesin dinlemesi sağlıklı değil. Bazen çok kötü oynuyoruz. Ben de ekibimle konuşuyorum niye böyle oldu diye. Bu özeleştiriyi kameraya çekip yayınlasak siz de bilin desek doğru olmaz. Hakemler de muhtemelen kendi aralarında bazı konuşmalar yapıyorlar. Kendi aralarında değerlendiriyorlar. Bu sefer bunun üzerinden gideriz. Biz yargılamayı çok seviyoruz. Her şeyden sonuç çıkarmaya çalıştığımız için bu hakem camiasını da sıkıntıya sokar. Ölümcül olmasa hatada sorun yok. Futbol doğal bir oyun. Hakem de oyuncu da hata yapacak."

Hakem Cüneyt Çakır'dan da bahseden Yalçın, "Cüneyt hoca üst düzey bir hakem. Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği maçlarla Türkiye'de yönettiği maçlar biraz farklı." yorumunu yaptı.

Son olarak Beşiktaş taraftarlarına mesaj gönderen siyah-beyazlı teknik adam, "Aldığımız sorumluluğun farkındayız. Çok zor şartlarda geldik. Virüsten sonra artık daha da zorlaştı her şey. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.