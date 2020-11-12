Ayrılık iddiaları... Sergen Yalçın'dan açıklama! 0:00 / 0:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan son dakika açıklaması geldi! Siyah-beyazlı kulüpte mutsuz olduğu ve takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürülen Yalçın iddialara yanıt verdi.

Duhuliye'ye konuşan Yalçın "Millet sosyal medyada yazıyor çiziyor, nereden çıktı nasıl uyduruyorlar anlamıyorum, olağanüstü günler yaşıyoruz, hastalıklarla uğraşıyoruz, önümüzdeki 4 hafta çok önemli maçlarımız var, ben ona odaklanmaya çalışıyorum, nasıl böyle asılsız haberler çıkıyor bende anlamış değilim. Ben takımımın başındayım" ifadelerini kullandı.