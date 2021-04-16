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Sergen Yalçın: Kazanacak bir oyun oynamadık

Sergen Yalçın, 2-2 berabere kaldıkları Ankaragücü maçının ardından açıklamalar yaptı. Halis Özkahya'nın iki kırmızıyı atladığını belirten Yalçın, hakem hatalarına sığınmak istemediklerini vurguladı ve Aboubakar'ın durumuyla ilgili de konuştu

Sergen Yalçın: Kazanacak bir oyun oynamadık

Süper Lig'in 35. haftasındaki Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı 2-2 sona erdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü mücadelesinin ardından açıklamalar yaptı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kendi sahamızda kesin galibiyeti hedefliyorduk ve kazanmak istiyorduk. Bu oyun sadece kağıt üstünde oynanan bir oyun değil, sahada oynanan bir oyun. 2-0'dan sonra takımın verdiği tepki beklenenin çok altında."

"Bazı oyuncularımızın performansı çok aşağıda. Takımın gol atmasına izin verir bir görüntü sergiledik. Beklentinin altında bir sonuç ama futbolda böyle oyunlar var. Kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum."

"Her şeye rağmen rakipten iki oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekiyordu, Halis Özkahya pas geçti. Atılması gereken oyuncuyu oyundan çıkarttılar. Oraya çok sığınmak istemiyoruz, arkadaşlar sezon başından beri gerekeni yapıyorlar sahada."

"Aboubakar belki yarın antrenmanlara başlar. Başlarsa salı günü için konuşacağız."

BASIN TOPLANTISI

İç sahada puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Yalçın, “Fire vermek istemiyoruz. Daha rahat bir pozisyon almak istiyorduk ama mümkün olmadı. Çok da kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum ama bizi üzen taraf 2-0’ı yakaladıktan sonra 2 penaltıyla rakibe puan vermemizdi. Oyuncuların buna tepki vermesi gerekiyordu, daha sağlam durmaları ve daha agresif olmaları gerekiyordu. Maalesef bunları yapamadık. Beraberlik için üzgünüz. Önümüzde 7 maç var ve öndeyiz hala. Çıkarmamız gereken dersleri çıkarıp bundan sonraki maçlarda telafisini yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

"KALAN 7 HAFTADA SIKINTI YAŞARIZ"

Sakatlık sonrasında henüz takıma katılmayan Aboubakar’ın şu ana kadar takımla antrenman yapmadığını ve bu nedenle kadroda yer almadığını ifade eden Sergen Yalçın, “Yarın antrenmana çıkacak mı göreceğiz” diyerek bu futbolcunun idman eksiğinin olduğunu ifade etti. Kalan haftaları da değerlendiren Yalçın, “Rakiplerin maçları var, ne olacak göreceğiz. Kalan haftalarda puan hesabından ziyade oyunun böyle olmaması gerekiyor. Biz daha farklı bir oyun oynuyoruz. Bazı bölgelerin değişmesinin ardından, bazı oyuncuların tavır ve davranışları bizi üzdü. Özellikle beklenti içinde olduğumuz oyunculardı bunlar. Bu hataları düzeltip öyle devam etmemiz gerekiyor yoksa kalan 7 haftada çok büyük sıkıntı yaşarız” açıklamasında bulundu.

"FARKLI BİR SİSTEM KURMALIYIZ"

Hafta içinde oynanacak olan Sivasspor karşılaşmasına final maçı olarak bakmamak gerektiğini ifade eden Sergen Yalçın, “Daha 7 maçımız var ve hepsi zor maçlar. Tekrar eski oyunumuza, eski istek ve arzumuza dönüp önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz” dedi. Maçta oyuncu değişikliklerinden de istedikleri verimi alamadıklarının altını çizen Sergen Yalçın, “Oyuncu değişikliklerinden istediğimiz verimi alamadık. Oğuzhan’ı mecburen çıkardık ve yerine Mensah’ı aldık. Ancak maalesef performansı aşağıdaydı. Bu bölgeyi bir türlü oturtamadık. Burada 3 oyuncu var ama istediğimiz verimi alamıyoruz. Adem’i de kullanabilirdik ama bundan önceki süreçte ona da şans verdik, beklediğimiz performansın altındaydı. Demek ki daha farklı bir sistem kurmak zorundayız bundan sonrası için” diyerek sözlerini tamamladı.

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