Serhat Kılıç'tan tek kişilik oyun: Kırık Plak

Uzun yıllardır Müzikoman gösterisi ile sahne alan Serhat Kılıç, otobiyografik kurgu türündeki oyunu Kırık Plak ile önceki akşam ilk kez sahnedeydi. Özlem Esmergül'ün senaryosunu yazdığı, Kılıç'ın hem oynayıp hem yönettiği oyun, Kadıköy Baba Sahne'de seyirciyle buluştu. İlk gecesinde Kılıç'ı dostları Sedef Avcı, Eren Vurdem, Taha Baran Özbek, Ecem Çalhan gibi oyuncular yalnız bırakmadı.

Talent Co.'nun yapımcılığını üstlendiği Kırık Plak, Serhat Kılıç'ın kendi hayatından esinlenerek otobiyografik kurgu olarak sahneye aktarıldı. Kırık Plak, televizyon dünyasının perde arkasında yaşananları, varoluşsal çatışmaları, kişisel hayal kırıklıklarını ve modern insanın anlam arayışını kederli bir komediyle sahneye taşıyor.