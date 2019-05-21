Hakan Bulut'un haberine göre, Adana’da çalışan ve arkadaşlarıyla birlikte Tarsus’un Kulak Mahallesi içinden geçerek denize dökülen Berdan Nehrinin kıyısına pikniğe giden 2 çocuk babası, 46 yaşındaki Eftal Karamızrak, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra gözlerden kaybolan Karamızrak’ın bulunması için arkadaşları arama-kurtarma, sağlık ve güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine intikal eden kurtarma ekiplerinin su içerisinde ve kıyıda yaptıkları kapsamlı çalışma sonuç vermedi. Bugün sabah saat 06.45 sıralarında Mersin limanının 3 mil açığında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, su üzerinde bir ceset gördü. Sudan çıkarılan ve inceleme yapılan cesedin kayıp Eftal Karamızrak’a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.