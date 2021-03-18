Şarkılar Seni Söyler programının yeni konukları belli oldu. Serkan Kaya ismini gören izleyiciler Serkan Kaya kimdir? sorusunu merak ediyor. İşte Serkan Kaya hakkında ayrıntılar...

SERKAN KAYA KİMDİR?

Serkan Kaya, 1978 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini Sivas'ta tamamladı. Sivas Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan Serkan Kaya, liseyi bitirdikten sonra askere gitti. Vatani görevini Ankara Armoni Mızıka Birliği'nde tamamlayan Serkan Kaya, İstanbul'a gelerek müzikal çalışmalara başladı.

2001 yılında ilk albümünü çıkaran Serkan Kaya, albüm çalışmasının ardından daha çok söz ve beste çalışmalarına ağırlık verdi. 2011 yılında ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ adlı ikinci albümünü çıkaran Serkan Kaya, bu albümdeki bütün şarkıların sözü ve müziğini de kendisi yazdı. "Aşk Ne Demek Bilen Var mı?" albümünün çıkış şarkısı olan "Sevemiyorum" şarkısına klip çeken Serkan Kaya, daha sonra "Aşk Ne Demek Bilen Var mı?" ve "Zor Bela" adlı şarkılarını kliplendirdi.

2015’te "Gönül Bahçem" adlı yeni albümünü çıkaran Serkan Kaya, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazandı. Serkan Kaya'nın en bilinen eserleri ise "Mesele" ve "Kalakaldım" adlı şarkılarıdır.

SERKAN KAYA'NIN ALBÜMLERİ

Senden Sonra Ben - 2000

Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? - 2011

Gönül Bahçem - 2015

Miras - 2017