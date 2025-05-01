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        Haberler Magazin Serkan Keskin: Meriç'in yanında olmak istiyorum - Magazin haberleri

        Serkan Keskin: Meriç'in yanında olmak istiyorum

        Eşi Meriç Aral ile ilk çocuklarını bekleyen Serkan Keskin, samimi açıklamalarda bulundu. Bu süreçte mümkün olduğunca eşinin yanında olmak istediğini söyleyen Keskin; "Tiyatro haricinde çalışmayı düşünmüyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:07
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        "Meriç'in yanında olmak istiyorum"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Serkan Keskin, Etiler'de evine girerken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, eşinin hamilelik süreci hakkında konuştu.

        "BEŞİNCİ AYIMIZDAYIZ"

        Serkan Keskin; "Beşinci ayımızdayız. Şimdilik rahat bir süreç geçiyor. Bakalım hayırlısıyla bekliyoruz. Ben şu an anlamıyorum ne olduğunu, bir şey hissetmiyorum. Kadınların daha çok hissettiği bir durum şu an. Ben doğduğu anda farklı duygular yaşayacağım gibi hissediyorum. Yakın çevremde bu durumu hissedenler öyle anlatıyorlar" dedi.

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        "KIZ ÇOCUĞUM OLSUN İSTERDİM"

        Bebeklerinin cinsiyeti erkek olan Serkan Keskin, daha sonra da "Ben kız çocuğum olsun isterdim, içimde öyle bir şey vardı ama cinsiyeti ne olursa olsun, sağlıklı olsun o yeterli bizim için. Tiyatro haricinde de çalışmayı düşünmüyorum, mümkün olduğunca Meriç'in yanında olmak istiyorum sadece" ifadelerini kullandı.

        "BU TÜM DÜNYADA BÖYLE"

        Serkan Keskin, geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen'in, "Ben tiyatrodan 20 bin alıyorum, adam bölüm başı 2 milyon TL kazanıyor" şeklindeki sözleri hakkında konuştu. Keskin; "Bu tüm dünyada böyle bir şey. Bunu kıyaslayamayız tabii ki. Herkes tiyatro yapacak diye bir kural da yok, herkes dizi - film yapacak diye bir kural da yok. O yüzden bu durum, bir tercihtir... Ayrı iki meslek bence... Bazı arkadaşlarımız maddi işler yüzünden tiyatro yapmıyor, 'televizyon dizilerinde rol alalım' diyorlar. Dünya olarak ekonomik açıdan zor bir süreçteyiz. İnsanlar geçim sağlamak amacıyla maddiyatı da düşünebiliyorlar" dedi.

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