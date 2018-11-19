Serpil Örümcer, Ali Baba'nın Çiftliği (1978), Dalgacı Mahmut (1976) gibi birçok filmde rol almıştır. Örümcer, gösterdiği başarısıyla herkesin dikkatini çekmeye başarmış ve sevilen bir oyuncu olmuştur. Serpil Örümcer, aynı zamanda daha sonra müziğe başlamış ve 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkartmıştır. Peki, Serpil Örümcer kimdir? Serpil Örümcer kaç yaşında, nereli?
SERPİL ÖRÜMCER KİMDİR?
Serpil Örümcer, 1952 yılında dünyaya geldi. 1968-1978 yılları arasında sinemanın vamp kadını, "Bayan Bacak" lakabı ile tanınmaya başladı. Esas soyadı Orümcer'dir, ancak daha rahat söylenebilmesi nedeniyle Örümcer soyadıyla anılmıştır.
Örümcer, bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant (Bay Samanyolu) ile evlenmiştir. Beşiktaş’ta bir çay bahçesinde başlayan aşkları nikah masasında sonlanmıştır. Bu arada, Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almaya başlayan Örümcer, zaman içerisinde şöhret olmuştur. Aşkları sadece 1 yıl sürmüş ve Örümcer, kızı Fulya'ya hamileyken, eşi Berkant'tan, çok alkol kullandığı gerekçesiyle ayrılmıştır. Serpil Örümcer daha sonra müziğe başlamış ve 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkartmıştır.
Örümcer, daha sonra, 4 eşi daha bulunan Batmanlı iş adamı Hasan Ölük'le evlenmiştir. İzmir Fuarı'nda 1969'da en büyük parayı alan sanatçıdır.1990'larda cilt kanserine yakalanan ve büyük maddi sıkıntılar içinde olan Örümcer, yaşam mücadelesi vermektedir. 2010 yılında kötü durumda olan evi Dekodizayn programı tarafından yenilenmiş ve iyi hale getirilmiştir.
OYNADIĞI FİLMLER
ALBÜMLERİ
UZUNÇALARLARI
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