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Aile ihmali yargıya taşıyacak
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Servis parası ödenmedi diye çocuğun okulda bırakıldığı iddiası

Antalya’da 8 yaşındaki çocukları servis görevlileri tarafından okulda bırakılan aile büyük panik yaşadı. Çocukları bir saat ağlayarak sınıfta bekleyen aile, ihmal nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

08.10.2018 - 11:17 | Güncelleme: İHA

Antalya’da yaşayan evli ve iki çocuk babası Özcan Varlı, 8 yaşındaki oğlu Yiğit Murat Varlı’yı Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’ndeki özel bir koleje gönderdi. Bu yıl ilkokul ikinci sınıfa başlayan Varlı, okulda yaşanan servis sorunu nedeniyle ailesi tarafından bir hafta okula getirilip, götürülmeye başlandı. İHA'nın haberine göre, bir hafta önce baba Varlı’ya okulun taşeron servis firmasından bir görevli kadın aradı ve pazartesi sabah çocuğun okula bırakılmasını akşam ise kendileri tarafından alınacağını söyledi. Firmanın sözüne güvenen Özcan Varlı, akşam saatlerinde eve geldiğinde oğlunun evde olmadığını öğrendi. Bunun üzerine okul ve servis yetkililerini telefonla arayan Özcan Varlı, kayıt yaptırılmadığı gerekçesiyle oğlunun alınmadığı cevabını aldı. Panikle okula giden baba, oğlunu bir sınıfta gözyaşları içinde buldu. Bir saat okulda kalan Yiğit Murat Varlı ise büyük korku yaşadı. Servis yetkilisi ve okul yönetiminin duyarsızlığından yakınan Varlı, oğlunun başına kötü bir şey gelmemesi ile teselli buldu. Konuyu yargıya taşımaya hazırlanan Varlı, oğlunu ise bu okuldan başka bir okula alacak.

"ÇOCUĞUMU OKULDAN ALACAKLARDI"

Oğlunun iki yıldır aynı okula gittiğini ifade eden Varlı, “Bu yıl ilk hafta bize servis olmadığı söylendi ve bir hafta okula kendim çocuğumu getirip götürdüm. Adresimiz aynıydı. Bunun üzerine ilkokul müdiresi telefonla sorunun çözüleceği söylendi. Bir gün sonra ise taşeron firma görevlisi kadın, pazartesi oğlumu benim bırakmamı istedi, akşam ise kendilerinin alacağını söyledi. Yalnız bana kayıt yapılması gerektiği ve bir yıllık ücretin peşin yapılmasını gerektiğini söylendi. Bende pazartesi işlerinin yoğun olduğunu ertesi gün söylediklerini halledeceğimi söyledim. Onlar da sorun olmadığımı çocuğumu alacaklarını söylediler” dedi.

"ÇOCUĞUM BİR SAAT SINIFTA BEKLEMİŞ"

Pazartesi akşam eve geldiğinde çocuğunu göremediğini dile getiren Varlı, “Çocuğum okulda bir saat ağlayarak bırakılmış. Çocuğumun başına bir şey gelebilirdi. Yetkililer özür dilemek yerine pişkin pişkin davrandılar. Servis görevlisi kadın üstlerinden aldığı yetkiyle kaydı olmayan hiçbir çocuğun taşınmaması gerektiğinin kendisine söylendiğini söyledi. Taşımak zorunda da değiller. Ama alamayacaklarsa, bana haber vermeleri gerekirdi. Bir saat çocuğumu kimse tek başına okulda kaderine terk edemez. Minik Alperen konusu hala unutulmadı. Oğlumun başına da kötü bir şey gelebilirdi” diye konuştu.

"İHMALİ YARGIYA TAŞIYACAĞIZ"

Yapılan ihmali asla kabul etmediğini kaydeden Özcan Varlı, “Oğlumu unutan kadının görevine son verilmedi. Oğlumun psikolojisi son bir haftada çok bozuldu. Okula hala oğlumu ben getirip götürüyorum. Oğlum, 'baba beni yine okulda unuturlar mı' diyor. Oğlum üstün zekalı bir çocuk. Oğlumu o okuldan alıyorum, ayrıca suç duyurusunda bulunuyorum. Orada bir Alperen vakası yaşanabilirdi. Burada ciddi bir servis ihmali var. Olayın peşini de bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

 

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