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        Servis şoförünün ezip "balkondan düştü" dediği Emre yaşam savaşı veriyor

        Erzurum'da kendisini okuldan eve getiren servis minibüsünün çarpıp üzerinden geçtiği 6 yaşındaki Emre Kara, göz ve beyin ameliyatı için ambulansla Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuğun 16 yaşındaki ağabeyi Fatih Kara, kardeşinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:10
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        Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ahi Toman Baba Caddesi'nde 24 Eylül'de evinin önünde indiği okul servis aracının çarparak üzerinden geçtiği 6 yaşındaki Emre Kara'nın Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

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        Ağır yaralı Kara, göz ve beyin ameliyatı için ambulansla Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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        "OĞLUM HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR"

        Emre Kara’nın annesi Zeynep Kara, baba Abdurrahman Kara ve ailenin avukatı Kübra Demir Yıldız, öncelikli olarak minik Emre'ye dair doktorlardan gelecek olan güzel haberleri beklediklerini ancak adaletin de tecelli etmesini umduklarını dile getirdi.

        Anne Zeynep Kara, oğlunun günlerdir yoğun bakımda yattığını ve hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, "Servis aracı ters yönden gelip oğlumu indirmiş, düz gelseydi oğlum arabadan inip direkt eve inecekti. Şu an oğlumun gözünü kaybetme durumu var. Sağlık Bakanlığından destek bekliyorum. Buradan Sayın Bakanımıza yalvarıyorum. Geç kalınmadan yavrumun tedavisi için ilgilensinler. İhmali olan herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Yavrumun biran önce sağlığına kavuşmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

        Minik Emre’nin babası Abdurrahman Kara da "Kaza olduğunda Erzurum’da değildim. Sivas’ta çalışıyordum. Bana telefon geldi ve oğlumun düştüğünü söylediler. Apar topar Erzurum’a geldim. Kameralara baktığımda çocuğumu servis şoförünün ezdiğini gördüm. Üstelik yavrumu bir çöp torbası gibi kaldırıp bahçeye bırakıp kaçmaya çalışmıştır. Benim oğlum hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gözünü kaybetme durumundan bahsetti doktorlar. Sağlık Bakanımıza yalvarıyorum. Lütfen yavrumun tedavisi için Ankara’ya götürsünler. Yavruma daha fazla birş ey olmasın. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Bu konuda ihmali olan herkesten şikayetçiyim"dedi.

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        Emre Kara'nın 16 yaşındaki ağabeyi Fatih Kara da kardeşinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

        Kardeşi için çok üzüldüğünü ifade eden Kara, "Kardeşim hala yoğun bakımda, beyin ve göz ameliyatı için Ankara'ya gidiyor. Ameliyatları burada yapamayacaklarmış, oraya gitmesi gerekiyor." dedi.

        Kardeşinin ağrılarından dolayı sürekli ağladığını anlatan Kara, şunları kaydetti:

        "Servis ters yönden geliyor, kardeşim ön koltukta otururken indiğinde şoför beklemeden aracı hareket ettiriyor. Kardeşim kaçmak isterken servis önce kolunun ardından vücudunun üzerinden geçiyor. Şoför, kardeşimi kucaklayarak balkonun altına bırakıyor. Çevredeki inşaatçıları görüyor sonra babamı arayıp 'balkondan düştü' diyor. Bugün ameliyat için Ankara'ya gidiyor. Kardeşimin durumu ciddiyetini koruyor ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor."

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        "İHMAL OLDUĞU AÇIK VE NET"

        Ailenin avukatı Avukat Kübra Demir Yıldız ise önceliklerinin Emre’nin sağlığına kavuşması olduğunu ifade ederek, "Bu konu ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Olayla ilgili olarak şüpheli göz altına alındıktan sonra konutu terketmeme şartıyla serbest bırakılmıştır. Daha sonradan savcılık tarafından dosya yeniden değerlendirilmiş ve şahıs tutuklamaya sevk edilmiştir. İlgili sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli tutuklanmış ve ceza evine gönderilmiştir. Ancak bu bizim için yeterli değildir. Olayla ilgili ihmali bulunan tüm şahıslar hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına bugün itibariyle suç duyurusunda bulunduk. Gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı ilgili kanun ve yönetmeliğe uyulup uyulmadığı titizlikle araştırılacaktır. İncelenen kamera görüntülerinde ihmallerin olduğu aşikardır. Emre’nin hakkını savunmak bir yana diğer yandan da diğer çocuklarımızın bu tarz ihmaller sonucunda kaza yaşamaması adına kuvvetli yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Ancak bu yaptırımlarla bu tarz ihmallerin önüne geçebiliriz. Bu konuda adalette güvenimiz tamdır. Süreci hassasiyetler takip ediyoruz. Cezai ve hukuki anlamda ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde konuştu.

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        NE OLMUŞTU?

        Erzurum'da 24 Eylül saat 14.30 sıralarında Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde evinin yakınında okul servis minibüsünden inen ilkokul birinci sınıf öğrencisi Emre Kara, aracın önünden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada küçük çocuk, hareket eden minibüsün altında kaldı.

        Minibüsün üzerinden geçtiği Emre ağır yaralandı. Bir süre ilerledikten sonra durumu fark eden sürücü Bekir Aydın, aracı durdurdu, çocuğu yerden kaldırıp sitenin bahçesine bıraktı.

        Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, Bekir Aydın çevrede toplanan kalabalığa çocuğun balkondan düştüğünü söyledi.

        Kaza sonrası polislerce gözaltına alınan servis aracı sürücüsü Bekir Aydın işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 27 Eylül'de olay anına ilişkin görüntüler incelendikten sonra yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

        Kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        #Erzurum
        #okul servisi
        #Kaza
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