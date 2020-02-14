Ses kısıklığı nasıl düzelir?

Ses kısıklığı; seste anormal olarak değişimlerin meydana gelmesinden dolayı oluşmaktadır. Ses kısıklığı oluşması halinde seste hırıltılar, çatlama, sesin tonunda şiddet ve değişiklik görülebilmektedir. Ses tellerinin düzensizleşmesi sonucu bir araya gelmesinde bozukluklar ve ses tonunda değişiklikler meydana gelmeye başlamaktadır.

Genelde ses kısıklığının nedenleri; larenjit, üst solunum yollarında oluşan viral enfeksiyonlar ve uzun süre aşırı bağırma sonucu oluşabilmektedir. Ses tellerinde nodül oluşması ise; erişkinlerde uzun süreli yüksek ses tonu kullanma ve çocuklarda yapılan bir etkinlik süresince yüksek sesle bağırma, ton kullanma sonucu görülebilmektedir. Sigara içmek sonucunda da ses kısıklığı meydana gelmektedir. İlerlediği takdirde kansere neden olabilir. Boğazda oluşan rahatsızlıklar sonucu ses kısılmaları oluştuğunda doğal yöntemler ile tedavi edilebilmektedir.

Önerilen yöntemler ise şunlardır;

Kısıklık süresince gazlı içecekler tüketilmemesi,

Alkol ve sigara kullanımının bu süreçte bırakılması,

Boğaz bölgesinin yumuşatılması ve nemlenmesinin sağlanması,

Az konuşularak; ses tellerinin dinlenmesinin sağlanması,

Uyumadan önce yemek yenilmemesi,

Sıcak ve boğazı yumuşatacak sıvılar alınması,

Ilık olarak taze sıkılmış havuç suyu tüketilmesi gerekmektedir.

Bu yöntemler ile hem boğazda oluşan enfeksiyonun tedavi edilmesi hem de ses tellerinin kendini toparlanması sağlanmaktadır. Eğer oluşan ses kısıklığı; 2-3 haftayı geçmişse, yutma zorluğu yaşanıyorsa, öksürük ile beraber kan görülüyorsa, boğazda kitle olduğu düşünülüyorsa ve grip nedeniyle oluşan ağrılar haricinde ağrı oluşumu varsa mutlaka kulak-burun- boğaz bölümünün muayene etmesi gerekmektedir.