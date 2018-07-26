Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, 'Çift'lik Bank Tosun Firarda'nın setine girdi.
132 bin kişiden 1 milyar 139 milyon TL topladıktan sonra Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın hakkında Adalet Bakanlığı'nca suç işlemek için örgüt kurmak ve dolandırıcılık suçları için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı'nın Uruguay ile temasları sürerken Çiftlik Bank vurgununun filmi olan 'Çift'lik Bank Tosun Firarda'nın seti Habertürk'e özel olarak açıldı.
İsmail Hakkı Koç'un yapımcılığını üstlenip yönetmenliğini yaptığı 'Çift'lik Bank Tosun Firarda'da başrolleri Burak Alkaş ile Fercan Bay paylaşıyor. Koç'un benzer kişi ve kişilerce dolandırılmamaları için herkesin gözünün açık olması yönünde mesaj vermeyi amaç edindiği 'Çift'lik Bank Tosun Firarda', Mehmet Aydın ile dalga geçme merkezli bir komedi filmi olarak gösterime 9 Kasım'da girecek.
Bir prodüksiyon şirketi olan ve daha önce birçok şarkının klibini yöneten İsmail Hakkı Koç, birkaç arkadaşının da Çiftlik Bank mağduru olduğunu öğrendikten sonra olayla daha derinlemesine ilgilenmeye başladı. Vurgun hakkında edindiği bilgilerden, gördüklerinden ve duyduklarından oldukça etkilenen Koç, Çiftlik Bank'tan sinema için güzel bir hikâye çıkacağını düşünerek 6 ay önce kolları sıvadı.
Senaryosu yazılıp, oyuncu kadrosu oluşturulduktan sonra Çift'lik Bank Tosun Firarda'nın çekimlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başlandı. İstanbul'daki çekimleri devam eden filmin finaliyse Miami'de olacak. Sütlüce'deki setine konuk olduğum 'Çift'lik Bank Tosun Firarda' hakkında en çok merak ettiğim konuların başında Çiftlik Bank vurgununun neden film haline getirilmek istendiği, senaryonun gerçek olaylarla ne kadar örtüştüğü, yönetmenin ve oyuncuların hayatlarında hiç dolandırılıp dolandırılmadığı geliyordu.
Dolandırıcı 'Tosun'u canlandıran Fercan Bay, bir kez dolandırılmış. İsmail Hakkı Koç ile Burak Alkaş ise dolandırıcıların ağına hiç düşmemiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.
İSMAİL HAKKI KOÇ (YAPIMCI - YÖNETMEN)
Çiftlik Bank'ın filmini çekme fikri ortaya nasıl çıktı?
100 binden fazla insanın dolandırıldığı ortaya çıkınca olaya önce inanasım gelmedi. Sonra gerçek olduğunu gördüm ve açıkçası dolandırılanlar için çok üzüldüm. Bugüne kadar 63 ülke gezdim. Birçok ülkenin vatandaşının karakterini, kimliğini, düşünce yapısını biliyorum. Bizim insanımızın saflığı, temizliği hiçbir ülkede yok. İnsanlarımız hem çok saf hem çok temiz. Böyle olmak çok güzel tabii ama bu özelliğimizin eksi yanı millet olarak ne yazık ki kolay kanmamız. Çiftlik Bank olayının ne kadar büyük olduğunu görünce yaşananları film haline getirme kararı aldım. Çitlik Bank olayının araştırılması, teknik hazırlıklar ve oyuncu kadrosunu oluşturmak için 6 aylık bir süreçten sonra çekim aşamasına geldik.
Çiftlik Bank'ı film haline getirirken nasıl bir amaç güttünüz?
Böyle dolandırıcılık olayların arkasında neler olduğunu anlatabilmeyi amaçladım. Dolandırılarak Türk insanıyla dalga geçilmesini açıkçası kendime yediremedim. Yapılan bu büyük terbiyesizliği sinema filmi haline getirmek istedim.
'Çift'lik Bank Tosun Firarda' komedi türünde mi olacak?
Evet, komedi türünde olacak ama kesinlikle dolandırıcılık mağdurlarıyla dalga geçilmeyecek. Filmimizde dalga geçilen kişi 'Tosun' olacak.
Mehmet Aydın'ın dolandırıcılığı 'Çift'lik Bank Tosun Firarda'da bire bir mi işleniyor?
Hayır, birebir değil.
'MEHMET AYDIN BANA DAVA AÇAMAZ'
Sizin 'Tosun' nasıl olacak?
Filmin adından da anlaşılacağı gibi iki kişilik banka adı altında gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarını filme çekiyoruz. Birçok noktası gerçek Çiftlik Bank olayıyla örtüşüyor. Senaryoya sinematografik unsurlar ekledik. İzleyicileri güzel sürprizler bekliyor.
Siz hiç dolandırıldınız mı?
Hayır, bugüne kadar hiç dolandırılmadım. Çok dikkatli davranıyorum.
BURAK ALKAŞ (CENK)
FERCAN BAY (TOSUN)
İnsanların Çiftlik Bank gibi dolandırıcılık tuzaklarına düşmesinin nedeni sizce nedir?
Burak Alkaş: Eğitim diyeceğim ama koca koca profesörler de bu tuzağa düşüyor. Eski asker emeklileri bile kandırılıyor. Bence dolandırıcılar insanların boş anını çok güzel yakalıyor. Dolandırıcılar çok profesyonel ve çok zekiler. Çünkü çok üst düzey akıldaki insanlar bile dolandırılabiliyor.
'BENİ DE DOLANDIRDILAR'
Fercan Bay: Ben olayı eğitim ve öğretim olarak ayrıştırıyorum. Eğitim aileden başlar. Profesör statüsündeki insanların aldığı öğretimleri olabilir ama eğitimleri olmayabilir. Binlerce kitap okumuş olmak, en yüksek okuldan mezun olmak kişinin eğitimli olduğu anlamına gelmez. Dolandırıcıların eline düştün mü 'Ben profesörüm' diyemezsin. Hayat profesör, mrofesör dinlemiyor.
Hiç kolay para kazanmanın peşine düştünüz mü? Dolandırıcıların eline düştünüz mü?
Fercan Bay: Ben dolandırıldım. Cep telefonumu internet üzerinden satışa çıkarmıştım. Sonra biriyle anlaştık, telefonu ona sattım. Bana dolar verdi. Sonra o dolarların sahte olduğunu anladım. Karakola gittim. Tabii Çiftlik Bank olayıyla kıyaslayınca ben ucuz atlatmışım.
Burak Alkaş: Ben dolandırılmadım. Örneğin 'Biz bankadan arıyoruz' diye telefon açanlar var ya. Öyle tuhaf tuhaf numaralı telefonları açmam.