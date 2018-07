Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, 'Çift'lik Bank Tosun Firarda'nın setine girdi.

132 bin kişiden 1 milyar 139 milyon TL topladıktan sonra Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın hakkında Adalet Bakanlığı'nca suç işlemek için örgüt kurmak ve dolandırıcılık suçları için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı'nın Uruguay ile temasları sürerken Çiftlik Bank vurgununun filmi olan 'Çift'lik Bank Tosun Firarda'nın seti Habertürk'e özel olarak açıldı.



İsmail Hakkı Koç'un yapımcılığını üstlenip yönetmenliğini yaptığı 'Çift'lik Bank Tosun Firarda'da başrolleri Burak Alkaş ile Fercan Bay paylaşıyor. Koç'un benzer kişi ve kişilerce dolandırılmamaları için herkesin gözünün açık olması yönünde mesaj vermeyi amaç edindiği 'Çift'lik Bank Tosun Firarda', Mehmet Aydın ile dalga geçme merkezli bir komedi filmi olarak gösterime 9 Kasım'da girecek.

Bir prodüksiyon şirketi olan ve daha önce birçok şarkının klibini yöneten İsmail Hakkı Koç, birkaç arkadaşının da Çiftlik Bank mağduru olduğunu öğrendikten sonra olayla daha derinlemesine ilgilenmeye başladı. Vurgun hakkında edindiği bilgilerden, gördüklerinden ve duyduklarından oldukça etkilenen Koç, Çiftlik Bank'tan sinema için güzel bir hikâye çıkacağını düşünerek 6 ay önce kolları sıvadı.

Senaryosu yazılıp, oyuncu kadrosu oluşturulduktan sonra Çift'lik Bank Tosun Firarda'nın çekimlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başlandı. İstanbul'daki çekimleri devam eden filmin finaliyse Miami'de olacak. Sütlüce'deki setine konuk olduğum 'Çift'lik Bank Tosun Firarda' hakkında en çok merak ettiğim konuların başında Çiftlik Bank vurgununun neden film haline getirilmek istendiği, senaryonun gerçek olaylarla ne kadar örtüştüğü, yönetmenin ve oyuncuların hayatlarında hiç dolandırılıp dolandırılmadığı geliyordu.

Dolandırıcı 'Tosun'u canlandıran Fercan Bay, bir kez dolandırılmış. İsmail Hakkı Koç ile Burak Alkaş ise dolandırıcıların ağına hiç düşmemiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

İSMAİL HAKKI KOÇ (YAPIMCI - YÖNETMEN)



Çiftlik Bank'ın filmini çekme fikri ortaya nasıl çıktı?

100 binden fazla insanın dolandırıldığı ortaya çıkınca olaya önce inanasım gelmedi. Sonra gerçek olduğunu gördüm ve açıkçası dolandırılanlar için çok üzüldüm. Bugüne kadar 63 ülke gezdim. Birçok ülkenin vatandaşının karakterini, kimliğini, düşünce yapısını biliyorum. Bizim insanımızın saflığı, temizliği hiçbir ülkede yok. İnsanlarımız hem çok saf hem çok temiz. Böyle olmak çok güzel tabii ama bu özelliğimizin eksi yanı millet olarak ne yazık ki kolay kanmamız. Çiftlik Bank olayının ne kadar büyük olduğunu görünce yaşananları film haline getirme kararı aldım. Çitlik Bank olayının araştırılması, teknik hazırlıklar ve oyuncu kadrosunu oluşturmak için 6 aylık bir süreçten sonra çekim aşamasına geldik.



Çiftlik Bank'ı film haline getirirken nasıl bir amaç güttünüz?

Böyle dolandırıcılık olayların arkasında neler olduğunu anlatabilmeyi amaçladım. Dolandırılarak Türk insanıyla dalga geçilmesini açıkçası kendime yediremedim. Yapılan bu büyük terbiyesizliği sinema filmi haline getirmek istedim.



'Çift'lik Bank Tosun Firarda' komedi türünde mi olacak?

Evet, komedi türünde olacak ama kesinlikle dolandırıcılık mağdurlarıyla dalga geçilmeyecek. Filmimizde dalga geçilen kişi 'Tosun' olacak.



Mehmet Aydın'ın dolandırıcılığı 'Çift'lik Bank Tosun Firarda'da bire bir mi işleniyor?

Hayır, birebir değil.

'MEHMET AYDIN BANA DAVA AÇAMAZ'



Sizin 'Tosun' nasıl olacak?

Filmin adından da anlaşılacağı gibi iki kişilik banka adı altında gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarını filme çekiyoruz. Birçok noktası gerçek Çiftlik Bank olayıyla örtüşüyor. Senaryoya sinematografik unsurlar ekledik. İzleyicileri güzel sürprizler bekliyor.

Bence açamaz. Mehmet Aydın önce kendi yaptıklarını toparlasın da ondan sonra dava açma işlerine soyunsun.İnsanımızın saflığının, ne kadar kolay kandırıldığının perde arkasını yansıtacağız. İzleyici saflığı ve kolay kandırılabilinirliği paralel bir şekilde görebilecek. Gerçekten insanların beğenerek ve keyifle izleyebilecekleri, aileleriyle gidebilecekleri bir komedi filmi olacak. Herkes çoluğuyla çocuğuyla izleyebilecek. Neredeyse hiç küfür yok. Senaryosuyla, karakterleriyle küfürsüz komedi filmi yapılabileceğini de göstermek istedim. İnşallah başarılı da olacağım. İstediğimin çok çok üstünde güzel oyunlar alıyorum, güzel bir film oluyor .%60 diyebiliriz. Bizim filmimizde de hayvanlar var, internet üzerinden satış var. Ama karakter olarak birbirine benzemiyorlar. Mehmet Aydın korkunç bir 'Tosun'. Bizim 'Tosun' eğlenceli. Çiftlik Bank olayı televizyonlarda ve diğer medya kurumlarında günlerce haftalarca işlendi. Aynı şeyleri insanların önüne sinemada da koymanın bir anlamı yok. Filmi birebir çekseydik o bir komedi filmi değil belgesel olurdu. Benim amacım mağdurlarla dalga geçmek değil tam aksine ülkemizde tekrar bu konuların yaşanmaması için bir önlem almak için elimden geleni yapmak. Aslında bir sosyal sorumluluk projesi de diyebilirsiniz. Çünkü olan biten her şeyin perde arkasını bu filmde göstereceğiz. Kolay kanmamamız gerektiğini anlatmak istiyorum. Bu ilk dolandırıcılık olayı değil ama dilerim son olur.Açıkçası film için bir geri zekalı, salak bir karakter lazımdı. Cast direktörüm Ebru Küçükakar ile birlikte Burak Alkaş'ta karar kıldık. Bizim filmin en göze batan karakteri Burak Alkaş'ın oynadığı 'Cenk' karakteri. Diğeri de 'Tosun'... 'Cenk' ve 'Tosun'. Karakterler cuk diye oturdu.Bu fikir kızımındı. Senaryoyu ilk yazmaya başladığımız da 'Tosun'un yanına gereken karaktere isim ararken kızım Alara 'Cenk' olsa nasıl olur?' dedi. Keyifli olacağını düşündüm. Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un bu tarz şeylere takılmayacağına inanıyorum. Filmde komiser kahramanlarımıza adını soruyor. Kahramanlarımız da 'Cenk' ve 'Tosun' diye cevap veriyor. Komiser de bunun üzerine 'Ne ayaksınız lan siz, topçu musunuz? diyor. Orada güzel bir esprili yakaladık.

Siz hiç dolandırıldınız mı?

Hayır, bugüne kadar hiç dolandırılmadım. Çok dikkatli davranıyorum.

BURAK ALKAŞ (CENK)

FERCAN BAY (TOSUN)



Ben büyük hissettim. Güncel bir olayın filmini çekmenin büyük ve güzel bir iş olacağını düşündüm. Bizim filmdeki en büyük etkenlerden biri izleyiciye vereceğimiz mesaj. 'İzleyin ve bir daha bu duruma düşmeyin' demeye getireceğiz.Çiftlik Bank gibi gündemdeki bir konunun mizahi yönden iyi işlenmesi halinde ortaya güzel bir film çıkacağını düşündüm. Senaryoyu okuyunca da o mizahın varlığını gördüm.Baktığımızda filmin kendine özel, özgün bir senaryosu var. Burak'ın da dediği gibi insanlar bir daha bu durumlara düşmesin diye çekilen bir film ama şahsi kanaatimi sorarsanız Sülün Osman'dan bu yana insanlar bu hataya düşüyor ve ne yazık ki yine düşecekler diye endişe ediyorum. Çünkü kolay para kazanmak her zaman caziptir. Şu anda bir çok kişi parayı emeğiyle değil çakallıkla kazanmanın peşinde. Eski tabirle köşeyi dönmek... Bu durum sadece bizim ülkemize özgü değil. Her ülkede kolay para kazanmanın peşinde insanlar var. Dünyanın neresinde olursa olsun aynı dolandırıcılık olayları her dönem yaşanıyor. Kolay yoldan para kazanmaya çalışan insanlar da bu tarz kurnaz dolandırıcıların ağına düşüyor. Dolandırıcılar öyle insanlar ki teknolojik gelişimleri çok iyi takip ediyorlar. Metotlarını teknolojik gelişimlere geliştiriyorlar.



İnsanların Çiftlik Bank gibi dolandırıcılık tuzaklarına düşmesinin nedeni sizce nedir?

Burak Alkaş: Eğitim diyeceğim ama koca koca profesörler de bu tuzağa düşüyor. Eski asker emeklileri bile kandırılıyor. Bence dolandırıcılar insanların boş anını çok güzel yakalıyor. Dolandırıcılar çok profesyonel ve çok zekiler. Çünkü çok üst düzey akıldaki insanlar bile dolandırılabiliyor.

'BENİ DE DOLANDIRDILAR'

Fercan Bay: Ben olayı eğitim ve öğretim olarak ayrıştırıyorum. Eğitim aileden başlar. Profesör statüsündeki insanların aldığı öğretimleri olabilir ama eğitimleri olmayabilir. Binlerce kitap okumuş olmak, en yüksek okuldan mezun olmak kişinin eğitimli olduğu anlamına gelmez. Dolandırıcıların eline düştün mü 'Ben profesörüm' diyemezsin. Hayat profesör, mrofesör dinlemiyor.



Hiç kolay para kazanmanın peşine düştünüz mü? Dolandırıcıların eline düştünüz mü?

Fercan Bay: Ben dolandırıldım. Cep telefonumu internet üzerinden satışa çıkarmıştım. Sonra biriyle anlaştık, telefonu ona sattım. Bana dolar verdi. Sonra o dolarların sahte olduğunu anladım. Karakola gittim. Tabii Çiftlik Bank olayıyla kıyaslayınca ben ucuz atlatmışım.

Burak Alkaş: Ben dolandırılmadım. Örneğin 'Biz bankadan arıyoruz' diye telefon açanlar var ya. Öyle tuhaf tuhaf numaralı telefonları açmam.