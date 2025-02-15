'Sevda Türküleri' İş Sanat'taydı

Türk Halk Müziği’nin güçlü sesleri Sevcan Orhan ve Hüseyin Turan, repertuvarını İş Sanat dinleyicilerine özel olarak hazırladıkları “Sevda Türküleri” konseri için 12 Şubat akşamı ilk defa aynı sahnede buluştu.

Anadolu’nun dört bir yanından sevdaya dair en güzel türkülerin söylendiği konser, “Gönül Dağı”, “Beyaz Giyme”, “Unutursun Mihribanım” gibi sevilen eserlerle dinleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkardı.

Neşet Ertaş, Musa Eroğlu, Ali İzzet Özkan ve Yavuz Top gibi Türk Halk Müziği’nin önemli temsilcilerinin anıldığı gecede, Sevcan Orhan ve Hüseyin Turan’ın düetleri ve solo performansları müzikseverlerin beğenisini topladı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ikili dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Pat Pat Patara

İş Sanat’ın şubat ayı etkinlik programı 22 ve 23 Şubat’ta sahnelenecek müzikli çocuk oyunu Pat Pat Patara ile devam edecek. 24 Şubat’taki Parlayan Yıldızlar konserlerinde Ceylin Ceylan (flüt) ve Melis Güney (viyola) seyircinin karşında olacak.

Giuseppe Gibboni

26 Şubat Çarşamba akşamı ise Paganini Ödüllü genç keman virtüözü Giuseppe Gibboni’yi İtalyan oda müziği topluluğu I Solisti di Pavia ile birlikte ilk kez İş Sanat’ta dinleyebilirsiniz.

İş Sanat etkinliklerinin biletlerini, tüm Biletix satış noktalarından; öğrenci ve 65 yaş üzeri biletleri ise İş Kuleleri ana gişeden temin edebilirsiniz.