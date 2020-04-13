Sevdim Seni Bir Kere final mi yaptı? Soruları dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Star TV'nin her gün yayınlanan dizisinin bugün yeni bölümü yayınlanmadı. Peki, Sevdim Seni Bir Kere yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

SEVDİM SENİ BİR KERE FİNAL Mİ YAPTI?

Sevdim Seni Bir Kere koronavirüs sebebiyle çekimlerine ara verdi. Bu sebeple salgın bittiğinde dizi yeniden ekranlardaki yerini alacak.

SEVDİM SENİ BİR KERE KONUSU

İzmir'den Ankara'ya üniversite okumaya gelen Aslım, daha ilk günden Ozan ile takışır. Ozan, asi ve öfkeli bir gençtir. Tecrübesiz ama inatçı Aslım ile aşkları ise bir o kadar fırtınalı ve tutkulu olur.

Gençlerimiz sadece aşkları ile sınanmaz. Onların karşılaşması aileler arasında yıllar önce kapatılan defterleri de açar.

Hırs, kibir, fedakarlık, sosyo ekonomik farklar, yalanlar ve geçmişten gelen sırlar hem iki gencin hem de ailelerin hayatlarını alt üst edecek, küllenen, üstü kapanan gerçekler birer birer ortaya çıkacak ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.