Sevgili Geçmiş 1. bölümü izlendi. Başrollerini Emre Kınay ve Ece Uslu'nun aldığı Sevgili Geçmiş'in ilk bölümü izleyicisinden tam not aldı. Peki, Sevgili Geçmiş son bölümünde ne oldu? Sevgili Geçmiş 2ç yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

SEVGİLİ GEÇMİŞ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sevgili Geçmiş 2. yeni bölümünden ilk ön izlemesi yayınlandı.

SEVGİLİ GEÇMİŞ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan “Sevgili Geçmiş” üç kadının gerçeklere giden yolda karşılarına çıkan zorlukları konu ediniyor.

“Sevgili Geçmiş” in senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor.

SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU NEDİR?

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır. Aynı çocukluk hatıralarını paylaşmamışlardır, birlikte büyümemişlerdir, birbirlerinden çok başka hayatları vardır ama şimdi aynı kaderi yaşamak zorundadırlar. Bir yandan önlerine çıkan engellerle mücadele ederler bir yandan da aşkın ne demek olduğunu öğrenirler. Geçmişlerine doğru çıktıkları yolculuktaki ilk adımları anneleri Cahide’yi bulmak olur. Fakat geçmişin kapısını her araladıklarında yeni ve sarsıcı bir gerçekle yüz yüze gelirler. Asıl büyük sır yanı başlarında durmaktadır ve gerçek gördüklerinden çok daha başkadır.