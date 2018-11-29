Ankara'nın Mamam ilçesindeki Üreğil Mahallesi'nde bir kadın cinayeti daha yaşandı. Manolya Konutları'nda oturan Emine Çakır (39),sevgilisi olduğu öne sürülen Habib K. (50) ile birlikte iddiaya göre evin önüne geldi. Habib K. ile Emine Çakır arasında burada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Habib K., Emine Çakır'ı önce dövdü, ardından da belindeki silahı çıkarıp, "Seni kimselere yar etmem" diye bağırarak göğsünden vurdu.

AĞIR YARALANAN KADINI REHİN ALDI

DHA'da yer alan habere göre silah sesini duyan sitenin güvenlik görevlisi ve vatandaşlar, olay yerine geldi. Habib B., Çakır'ı rehin alırken, ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Habib B., Emine Çakır'ı bırakmamakta ısrar edince olay yerine Özel Harekât polisleri de çağırıldı.

VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra Çakır'ı serbest bırakan Habib K., bu kez tabancayı kendi başına dayayıp intihar edeceğini söyledi. Yaralı Emine Çakır ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Habib B., tüm uyarılara karşın saldırılarını sürdürünce, anne ve babası olay yerine çağırıldı. Ebeveynlerinin ikna ettiği Habib B., silahı bırakıp teslim oldu. Gözaltına alınan Habib K., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emine Çakır'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evli olan Emine Çakır'ın, eski emniyet müdürü eşi Muhterem Çakır'ın 3 yıldır FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirtildi.

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