Sevmek, sevilmek her insanın hayatı boyunca isteyeceği manevi bir duygudur. Bu duygu kimi zaman mutluluk, kimi zaman ise derin bir üzüntüye dönüşebilir. Bunların başında hem kendinizin hem de karşınızdaki kişinin sevgi dilini bilmek çok önemlidir.

5 SEVGİ DİLİ NEDİR?

5 SEVGİ DİLİ, Ünlü Yazar Gary Chapman sevgi hakkında şöyle söylemiştir: “İnsanlık oyununun son sahnesinde üç karakterin kalacak, bunlar inanç, umut ve sevgidir. Fakat bunların da en önemlisi sevgidir.” Sevgiye sahip olmak, sevgi ile yaşamak muhakkak insanı daha mutlu yapan en önemli faktörlerdendir. Gary Chapman 1922 yılında “5 Sevgi Dili” kitabını yazmıştır. Bu kitapta sevginin farklı dilleri olduğunu ve her insanın aynı sevgi dilini konuşmadığını anlatmıştır. Farklı dilleri konuşmak ilk bakışta zorlayıcıymış gibi gelse de aslında aksine ilişki dinamiklerini sağlam tutan bir faktördür. Özellikle yakınınızın ve kendinizin farklı dillerde hareket edebileceğini keşfettiğiniz takdirde ilişkileriniz sağlamlaşacaktır.

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SEVGİ DİLİ NELERDİR?

1. ONAY SÖZLERİ

"Olumlu sözler", sevgiyi sözlü sözcükler, övgü veya takdir yoluyla ifade etmekle ilgilidir . Bu, birinin birincil sevgi dili olduğunda, nazik sözlerden ve cesaretlendirmeden, neşelendirici alıntılardan, aşk notlarından ve sevimli kısa mesajlardan hoşlanırlar. Bu kişinin gününü , ona iltifat ederek veya neyi iyi yaptığını belirterek yapabilirsiniz.

2. KALİTELİ ZAMAN

Kaliteli zaman dilini konuşan kişiler, geçirdikleri zaman boyunca dikkatlerini yakınlarına yöneltirler. Başka işlerini bir kenara bırakmak ve tüm vaktini yakınıyla geçirmek isterler. İki bedenin fiziksel yakınlığından ziyade odak karşıdaki kişidedir. Bu dili konuşan kişiler mental olarak da yakınıyla vakit geçirmek isterler. Duygular, deneyimler, düşünceler kaliteli bir iletişimde paylaşılır.

- Göz teması kurmak ve sürdürmek yakınınıza dinleniliyorum, önemliyim şu an benimle ilgileniyor hissi verir.

- Geçirdikleri kaliteli zaman ile sevgisini hisseden kişiler ile yapabileceğiniz birçok aktivite vardır.

- Sohbet eşliğinde yürüyüşler yapmak

- Bir randevuya çıkmak

- Sürekli telefona bakmadan dikkatinizi birbirinize verebileceğiniz anlar yakalamak sevgiyi besler ve büyütür.

REKLAM 3. FİZİKSEL TEMAS Birincil sevgi dili fiziksel temas olan bir kişi, fiziksel şefkat yoluyla sevgi hisseder. Örneğin, seks dışında, partneri elini tuttuğunda, koluna dokunduğunda veya günün sonunda ona masaj yaptığında sevildiğini hisseder. Bu kişinin harika bir randevu gecesi fikri, bir film izlerken kanepede sarılmak, çok fazla fiziksel temasla birlikte yavaş dans etmek veya el ele tutuşarak birlikte uzun bir yürüyüşe çıkmak olabilir. Partnerleriyle fiziksel olarak etkileşime girdiklerinde en çok sevildiklerini hissederler. 4. HEDİYE ALMA VEYA VERME Birincil sevgi diliniz hediye almak ve vermek ile ilişkili ise, görsel sevgi sembollerinden ve somut göstergelerden etkilendiğiniz söylenebilir. Partnerinizin size hediye alması, büyük ya da küçük elinde bir paketle belirmesi sevildiğinizi hissetmenizi sağlıyor olabilir. Bu kişiler için hediye maddiyatla ilişkili değildir, hediyeyi sevginin bir sembolü olarak görür ve somut olarak deneyimlemek isterler. Benzer şekilde sevgilerini de hediye alarak gösterir, hediye seçerken dikkatli düşünür, ilişkiyi temsil eden duygusal bir nesne seçimi yaparlar. Sizin ya da partnerinizin sevgi dili hediye alma ise, anlamlı somut hediyelerle birbirinizi sevdiğinizi ifade edebilirsiniz. REKLAM 5. HİZMET DAVRANIŞLARI İnsanlar hayatlarında yapılması gereken işler ile çevrilidir. Hizmet dili olan kişiler yakınına yardım etmek, yükünü hafifletmek için çalışırlar.. Aynı zamanda yakınlarının onlar için yaptıkları davranışları incelerler. Sevildiğini hissetmeleri için yardımcı olmak, paylaşımcı olmak yeterlidir. Günümüzde sevgi için hizmet etmek bazen görev yapmak olarak algılanabiliyor. Böylece hizmet davranışları mutluluk hissini düşürüyor. Oysaki sevgi dili hizmet olan kişiler sorumlulukları dışında insanlardan güzel davranışlar beklerler ve yaparlar. Örneğin; - Yakınınıza güzel bir akşam yemeği hazırlamak - Çalışırken kahve ya da çay yapıp götürmek - İşlerini yaparken yardımcı olmayı teklif etmek hizmet davranışı dili olan kişiler için oldukça sevgi hissettirici davranışlardır. REKLAM KENDİ SEVGİ DİLİNİZİ NASIL KEŞFEDERSİNİZ? Kendi sevgi dilimizi tanımanın yollarından biri, nelerden hoşlandığımızı ve sevgi ifadesinde ne tür davranışların bizi mutlu ettiğini anlamaktır. Bu noktada: - Fiziksel Temas: Fiziksel temas mı bizi mutlu ediyor? Sevdiklerimizle fiziksel bağ kurma ihtiyacımız var mı?