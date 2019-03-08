Halkın huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için terör örgütü PKK ve kaçakçılarla mücadele eden İl Jandarma Komutanlığında görevli 5 kadın astsubay, mesleklerini özveriyle sürdürüyor. Kadın astsubaylar, büro işlerini tamamladıktan sonra Hasköy Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol uygulamasında şüphelendikleri kişilerin kimlik bilgilerini sorguluyor ve araçlarda arama yapıyor.

Sürücülere trafikte uymaları gereken kuralları anlatan kadın astsubaylar, yaşanabilecek saldırılara karşı arkadaşlarının güvenliğini de tam donanımlı zırhlı araçla sağlıyor.

Bu astsubaylardan biri olan ve 4 yılı Muş'ta olmak üzere 6 yıldır görevini başarıyla sürdüren bir çocuk annesi Sevilay Tan, mesleğinin yanı sıra annelik görevini de yerine getiriyor.

Tan, mesai saatleri dışındaki zamanını eşi ile geçiriyor, 2,5 yaşındaki oğlu Güney'e hikaye okuyup onunla oyunlar oynuyor.





"KIŞLADA EV KADINLIĞINI BİR KENARA BIRAKIYORUM"

Astsubay Kıdemli Çavuş Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlik gibi kutsal bir mesleği seçmenin gururunu yaşadığını belirterek, vazifesini sürdürürken annelik görevini hiçbir zaman ihmal etmediğini söyledi.

Görev aldığı yol kontrolleri, kaçakçılık, asayiş, istihbarat ve terör operasyonlarında suçlularla mücadele yürüttüklerini anlatan Tan, şöyle konuştu:

"Kışladan çıktıktan sonra bir kadın olarak aileme vakit ayırıyorum. Kışlaya girdiğimde ev kadınlığını bir yana bırakıp tamamen mesleğime odaklanıyorum. Bu mesleği yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Evde bir ev kadınının yapması gerekenler ne varsa onları yapıyorum. Her şeyden önemlisi çocuğumla ilgileniyorum. Bu mesleği kadın olarak yaptığım için herkese örnek olmak istiyorum. Mesleğe girmek isteyen arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum."





JANDARMANIN KADIN KOMUTANLARI

Astsubay Çavuş Seda Tekin Lale ise 2 yıl önce Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin astsubaylık sınavını kazandığını, 15 aylık eğitim süreci sonunda Muş'a asayiş tim komutanı olarak atandığını belirterek, "24 saat esasına göre görev yapmaktayım. Yol kontrol faaliyetlerinde terör örgütüne ve kaçakçılara fırsat vermemek için her daim görevimizin başındayız." dedi.





Astsubay Çavuş Emine Akboğa da Muş İl Jandarma Merkez Karakol Komutanlığında destek tim komutanı olarak görev yaptığını bildirerek, "Mesleğin verdiği gurur tüm zorlukların önüne geçiyor. Böyle şerefli bir üniforma giydiğim için onur ve gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.