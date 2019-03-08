- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Halkın huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için terör örgütü PKK ve kaçakçılarla mücadele eden İl Jandarma Komutanlığında görevli 5 kadın astsubay, mesleklerini özveriyle sürdürüyor. Kadın astsubaylar, büro işlerini tamamladıktan sonra Hasköy Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol uygulamasında şüphelendikleri kişilerin kimlik bilgilerini sorguluyor ve araçlarda arama yapıyor.
Sürücülere trafikte uymaları gereken kuralları anlatan kadın astsubaylar, yaşanabilecek saldırılara karşı arkadaşlarının güvenliğini de tam donanımlı zırhlı araçla sağlıyor.
Bu astsubaylardan biri olan ve 4 yılı Muş'ta olmak üzere 6 yıldır görevini başarıyla sürdüren bir çocuk annesi Sevilay Tan, mesleğinin yanı sıra annelik görevini de yerine getiriyor.
Tan, mesai saatleri dışındaki zamanını eşi ile geçiriyor, 2,5 yaşındaki oğlu Güney'e hikaye okuyup onunla oyunlar oynuyor.
"KIŞLADA EV KADINLIĞINI BİR KENARA BIRAKIYORUM"
Astsubay Kıdemli Çavuş Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlik gibi kutsal bir mesleği seçmenin gururunu yaşadığını belirterek, vazifesini sürdürürken annelik görevini hiçbir zaman ihmal etmediğini söyledi.
Görev aldığı yol kontrolleri, kaçakçılık, asayiş, istihbarat ve terör operasyonlarında suçlularla mücadele yürüttüklerini anlatan Tan, şöyle konuştu:
"Kışladan çıktıktan sonra bir kadın olarak aileme vakit ayırıyorum. Kışlaya girdiğimde ev kadınlığını bir yana bırakıp tamamen mesleğime odaklanıyorum. Bu mesleği yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Evde bir ev kadınının yapması gerekenler ne varsa onları yapıyorum. Her şeyden önemlisi çocuğumla ilgileniyorum. Bu mesleği kadın olarak yaptığım için herkese örnek olmak istiyorum. Mesleğe girmek isteyen arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum."
JANDARMANIN KADIN KOMUTANLARI
Astsubay Çavuş Seda Tekin Lale ise 2 yıl önce Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin astsubaylık sınavını kazandığını, 15 aylık eğitim süreci sonunda Muş'a asayiş tim komutanı olarak atandığını belirterek, "24 saat esasına göre görev yapmaktayım. Yol kontrol faaliyetlerinde terör örgütüne ve kaçakçılara fırsat vermemek için her daim görevimizin başındayız." dedi.
Astsubay Çavuş Emine Akboğa da Muş İl Jandarma Merkez Karakol Komutanlığında destek tim komutanı olarak görev yaptığını bildirerek, "Mesleğin verdiği gurur tüm zorlukların önüne geçiyor. Böyle şerefli bir üniforma giydiğim için onur ve gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.