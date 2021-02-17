UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı devam ediyor, Sevilla ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor.

SEVILLA - BORUSSIA DORTMUND

SAAT: 23.00

HAKEM: Danny Makkelie

STAT: Ramon Sanchez Pizjuan

YAYIN: beIN SPORTS 2

SEVILLA: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Escudero, Fernando, Jordan, Rakitic, Suso, Papu Gomez, En-Nesyri

TEKNİK DİREKTÖR: Julen Lopetegui

BORUSSIA DORTMUND: Hitz, Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Sancho, Bellingham, Reus, Haaland

TEKNİK DİREKTÖR: Edin Terzic

Sevilla ile Borussia Dortmund, daha önce sadece 2010/11 Avrupa Ligi gruplarında eşleşmiş; bu stattaki maç 2-2 biterken, İspanya temsilcisi deplasmandan 1-0'lık galibiyetle dönmüştü.

Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarına konuk olduğu son 10 maçın hiçbirini kazanamayan Dortmund (3B 7M),son galibiyetini Ekim 1996'da Atlético Madrid'den (1-0) almış ve o sezon kupayı müzesine götürmüştü. Avrupa kupalarında Alman takımlarını konuk ettiği 12 maçın sadece birini kaybeden Sevilla (7G 4B),tek mağlubiyetini 2017/18 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern'den almıştı.

Altıncı kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde beşinci kez gruptan çıkmayı başaran Sevilla, sadece 2017/18'de son 16 turunu geçebilmiş ve o sezon çeyrek finalde Bayern'e elenmişti. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği son sekiz sezonda yedinci kez eleme turlarına kalan Dortmund, 2016/17'den (çeyrek final) bu yana son 16 turunu geçemiyor.