Sevilla'da Marcao yolcu!
Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao'nun Sevilla günleri sona eriyor. İspanyol ekibi, son maçta kadroya alınmayan Brezilyalı stoperin sezon sonunda takımdan ayrılacağını iddia etti.
2022 yılının yaz transfer döneminde Galatasaray'dan 13 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya giden Marcao, İspanyol ekibinde umduğunu bulamadı.
Sık sık sakatlık problemi yaşayan ve birçok maçta takımını yalnız bırakan Brezilyalı stoper, Sevilla'nın ligde oynadığı Getafe maçının kadrosuna ise sakatlığı olmamasına rağmen alınmadı.
Bu durum İspanyol basınında Sevilla'nın Marcao'yu gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı.
Fichajes'te yer alan habere göre; Sevilla Teknik Direktörü Quique Flores de tecrübeli savunma oyuncusuyla yola devam etmek istemiyor.
Yaklaşık 2 yıldız Sevilla kadrosunda yer alan Marcao, takımıyla sadece 20 maçta süre alabildi.
27 yaşındaki Brezilyalı stoperin İspanyol ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.