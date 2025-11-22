İstanbul'da olay, saat 05.00 sıralarında, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi.

MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTILAR

Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile Sevim Alan Güzellik Merkezi’nin önüne gelen iki şüpheliden biri, belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru rastgele ateş etti.

OLAY YERİNE POLİS SEVK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

BİNAYA 4 KURŞUN İSABET ETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.