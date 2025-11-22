Habertürk
        Sevim Alan Güzellik Merkezine silahlı saldırı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Ünlü güzellik merkezine silahlı saldırı!

        İstanbul Ataşehir'de, Sevim Alan Güzellik Merkezi'ne motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 09:18 Güncelleme: 22.11.2025 - 09:27
        Ünlü güzellik merkezine silahlı saldırı!
        İstanbul'da olay, saat 05.00 sıralarında, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi.

        MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTILAR

        Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile Sevim Alan Güzellik Merkezi’nin önüne gelen iki şüpheliden biri, belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru rastgele ateş etti.

        OLAY YERİNE POLİS SEVK EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

        BİNAYA 4 KURŞUN İSABET ETTİ

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği tespit edildi.

        ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
