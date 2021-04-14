"HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM"

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda "Sevgilimin malıyım" yazılı tişörtü giymesinin ardından, katıldığı bir televizyon programında "Ben o 'Malıyım' lafını bir obje olarak görmüyorum. Zaten ben onun malı olmaktan da memnunum" demişti.

Muhabirlerin, "Şeyma Hanım'ın açıklaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Şahin, "Hiçbir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.