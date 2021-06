Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu haftaki konuğu olan Şevval Sam'ın şarkıları, yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Annesi Leman Sam ve babası Selim Sam gibi müzik dünyasında başarılı bir kariyere sahip olan Şevval Sam'ın hayatı, şarkıları ve ailesine dair merak edilenleri haberimizde derledik...

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Oyuncu ve müzisyen olan Şevval Sam bugün 47 yaşındadır.

Annesi Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı.

ŞEVVAL SAM EVLİ Mİ, EŞİ VE OĞLU KİM?

1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.

ŞEVVAL SAM ŞARKILARI

Albümleri

Sek (2006)

Istanbul's Secrets (2007)

Karadeniz (2008)

Has Arabesk (2010)

II Tek (2012)

Tango (2012)

Toprak Kokusu (2015)

Nanninom (2016)

Single'ları

"Aşk Olsun" (2017)

"Dinmiyor" (Nejat Özgür ile) (2019)

''Sen Bu Yaylaları'' (2021)

''Kopsun Bir Fırtına'' (2021)

''Karşıya Meşe Yanar'' (2021)

''Hayat Devam Ediyi'' (2021)

Konuk olduğu albümler

Güldünya Şarkıları (2009; aile içi şiddete son kampanyası dahilinde "Kibritçi Kız" adlı şarkıyı seslendirdi.)

7 Kocalı Hürmüz (2010; sinema filmi için "Bu Gece Lazım", "Yalnız Kullar" şarkılarını seslendirdi.)

Fikret Şeneş Şarkıları (2019; "Sensiz Yıllarda" adlı şarkıyı seslendirdi.)

ŞEVVAL SAM'IN YER ALDIĞI DİZİ, FİLM VE TV ŞOVLARI

Filmler

Martılar ve İstanbul (2002) (Dr. Pınar)

Yaşamın Kıyısında (2007) Bu filmde konuk oyuncu olan Şevval Sam ben seni sevduğumi adlı şarkısını seslendirdi.

Siyah Beyaz (2010) Çıkış noktası, Ankara’da 25 yıldır açık olan “Siyah Beyaz Bar” ve onun müdavimleri olan Siyah Beyaz filmi, dostluk ve duyarlılık üzerine sıcak bir film. Uzun yıllar aynı bara giden kişiler arasında oluşan arkadaşlık bağı filmin seyir zevkini arttıracak. Şevval Sam ise filmde hayata karşı tek başına direnen, yalnızlığı bir yaşam tarzı haline getirmiş bir iş kadını olan Ayten'i canlandırdı.

Kısa film

Ziyaret (2004) Genç kadın psikiyatristine rüyasını anlatmaktadır ve rüyası gerçek gibidir. Genç kadın en çok bundan korkmaktadır... Gerçekle rüyayı karıştırmaktan.

Sen Olmak (2007) Engelli olduğu için eve kapanan bir kadın, eşini anlamak için onun tekerlekli sandalyesi ile şehrin sokaklarına düşen bir adam. Şevval Sam'ın da oynamış olduğu Yedincisi düzenlenen ve bu yılki konusu ‘Engelliler’ olarak belirlenen 7. Ulusal Kısa Film Festivali’nde Tayfur Aydın’ın ‘Sen Olmak’ adlı filmi ‘en iyi film’ seçildi.

Dizi

Süper Baba (Deniz - Derya) (1993-1997, atv): Çengelköy'de bir masal. Fiko, Deniz öğretmen ile yeni bir ilişkiye başlamaya çalışır. Ama hiç umduğu gibi olmaz.

Feride (Feride) (1996, Star TV): Feride babasını idam ettiren hakim tarafından evlatlık olarak alınır. Evlatlık alındığını öğrenince hayatının dengesi bir an içinde değişir.

Aşkın Dağlarda Gezer (Kajal) 1999 - 2000 (TGRT): ' İki düşman aşiretin ortasında yetişen bir aşkın öyküsü. Zal ve Kajal'ın mücadelesi.

Yıldızların Altında (Türkan) 2002 (Show TV): ' Türkan sevdiği erkekten hamile kalır; ama sevdiği erkek bunu bilmediği için Macaristan'a gider. Döndüğünde Türkan'ın zengin bir adam ile evlendiğini öğrenir; halbuki yalandır.

Karaoğlan (Ece Sultan) (2002, Kanal D): Bu dizide konuk oyuncu olarak Ece Sultan'ı canlandırmıştır.

Gülbeyaz (Gülbeyaz) (2002-2003, Kanal D): 2 düşman ailenin torunları birbirine aşık olursa ne olur? Gülbeyaz ile Kadir'in kavuşma hikâyeleri...

Müjgan Bey (Müjgan - Müjdat) (2004, Show TV): Müjgan istemediği bir adamla evlenmek zorundadır. Ailesini ve konağı kurtarmak ve hayatını rezil etmemek için çaba harcamaktadır. Bir gün aklına müthiş bir fikir gelir. Müjdat...

Çocuğun Var Derdin Var (Zeynep) (2004-2005, TGRT): 3 çocuklu bir anne sadece çocuklarıyla mı ilgilenir? Ya kocasının da çocuktan farkı yoksa!

Yine de Aşığım (Ayşe) (2005-2006, atv): Yeni evli çift olan Ali ile Ayşe, bir yandan evliliğin günlük kurallarını ve çatışmalarını öğrenirlerken, bir yandan da sözü geçen taraf olmak için bu kuralları işlerine geldiği gibi çarpıtırlar. Aileler ve arkadaşlar da bu mücadeleye katılınca işler iyice eğlenceli bir hal alır.

Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Ece Yıldız) (2006, Kanal D): Ece Yıldız, sesi ve güzelliğiyle zirveye oturmuş bir sanatçıdır. Bu noktaya gelebilmek için yaptıklarının bedelini ödemektedir. Dışarıdan hayranlık duyularak bakılan hayatında, aslında büyük üzüntüler ve yalnızlıktan başka bir şey yoktur.

Derman' (Dr. Derman Özersoy) (2008, Kanal D)

Acayip Hikayeler (Müge) (2012, Star TV)

Muhteşem Yüzyıl (Kendisi) (2013, Star TV)

Kara Kutu (2015) Kanal D

Bodrum Masalı (Yıldız) (2016, Kanal D)

Yasak Elma (Ender Ekinci) (2018-günümüz, Fox TV)

Reklam

Dalin şampuan reklamı seslendirme (1985)[3]

Akbank: Banka reklamı

Terem Yağ: Katı yağ reklamı

Deniz Temiz Proje

Nili: Deterjan reklamı

Mavi-yeşil: gıda reklamı

Eti Form: gıda reklamı

Bellona Yatak: mobilya reklamı

TV Programları

Müzik Ekspresi (Müzik Programı) 1994 - 1996 (TRT 1 - TRT 2 - TRT 3)

Damak Tadı (Yemek Programı) 2001 - 2003 (TRT 1)

Sanata Dair 2005 - 2006 (tv8)

Sanatla 30 Dakika (Sanata Dair programının bir sonraki sezon aldığı isim) 2006 - 2008 (tv8)

Şevval Sam'la Pazar'e'rtesi(Talk Show Programı) 2011-? (TRT Müzik)

Diğer

Numannet 2001: İnternette tanışan iki kişinin aşk hikâyesinin anlatıldığı tiyatro oyunu.

Balkan Festivali 2004'

Hey Gidi Karadeniz Konserler 2003: Kazım Koyuncu ile birlikte konserler verdi.

Broadway'den İstanbul'a Müzikaller 2006: Şevval Sam ortaokul döneminde her okuldan geldiğinde kaydetmiş olduğu Singing in the Rain' ı bu müzikalde söyledi ve danslarını yaptı.

Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali: Jüri üyeliği yapmıştır.