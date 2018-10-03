Şevval Sam kimdir?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 İstanbul'da doğdu. Muhteşem Yüzyıl ve Bodrum Masalı, Müjgan Bey, Feride adlı gibi birçok dizide rol aldı. Başarılı bir oyuncu olmasınının yanında sesiyle de herkesi büyüledi. İşte Şevval Sam'ın hayat hikayesi...

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 İstanbul'da doğdu. Ünlü sanatçı Leman Sam'ın kızıdır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.

ŞEVVAL SAM'IN FİLMOGRAFİSİ

Kara Kutu (TV dizisi) 2015

Martılar ve İstanbul (2002) (Dr. Pınar)

Yaşamın Kıyısında (2006) Bu filmde konuk oyuncu olan Şevval Sam ben seni sevduğumi adlı şarkısını seslendirdi.

Siyah Beyaz (2010) Çıkış noktası, Ankara’da 25 yıldır açık olan “Siyah Beyaz Bar” ve onun müdavimleri olan Siyah Beyaz filmi, dostluk ve duyarlılık üzerine sıcak bir film. Uzun yıllar aynı bara giden kişiler arasında oluşan arkadaşlık bağı filmin seyir zevkini arttıracak. Şevval Sam ise filmde hayata karşı tek başına direnen, yalnızlığı bir yaşam tarzı haline getirmiş bir iş kadını olan Ayten'i canlandırdı.

ŞEVVAL SAM'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

Süper Baba

Feride

Aşkın Dağlarda Gezer

Yıldızların Altında

Karaoğlan

Gülbeyaz

Müjgan Bey

Yine de Aşığım

Yaşanmış Şehir Hikayeleri

Derman

Acayip Hikayeler

Muhteşem Yüzyıl

Bodrum Masalı

Yasak Elma

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