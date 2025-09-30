Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şevval Sam: Vizyonsuzlara şarkı yazdım

        Şevval Sam: Vizyonsuzlara şarkı yazdım

        'Lidyalı' adı ile yeni şarkı yazdığını söyleyen Şevval Sam; "Parayı sonradan bulan ya da parası olup da vizyonsuz olan kitleye yazdım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 08:09 Güncelleme: 30.09.2025 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Vizyonsuzlara şarkı yazdım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Şevval Sam, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sam; "Bu akşam alıştıkları gibi bir Şevval olacak. Sürekli aynı şeyi tekrar etmektense her seferinde repertuvara yeni katkılar yapıyorum. Daha önce söylemediğim şarkılar da var. Harbiye her zaman önemli benim için" diye konuştu.

        Yeni şarkısı 'Lidya' hakkında da konuşan Şevval Sam; "Ben parayı bulanlarla ilgili 'Hay ben bu Lidyalı'ya diye düşünürken, 15 - 20 dakikada şarkı yaptım. Parayı sonradan bulan ya da parası olup da vizyonsuz olan kitleye yazdım gibi" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Şevval Sam, gazetecilerin, "Dedikodu yapar mısınız?" sorusuna ise "Dedikoduyu doktor tavsiye ediyor, ilaç niyetine ama ben çok yapmam. Yapsam da ne ile ilgili yapacağım aklıma gelmez" dedi.

        Şevval Sam'ın oğlu oyuncu Tarık Emir Tekin de annesini izlemeye gelenler arasındaydı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin; "Hiç bir zaman annemi yalnız bırakmam. Ben hep aynı röportajı veriyor gibi hissediyorum" diye konuştu.

        Tarık Emir Tekin, "Anneniz konser günlerini nasıl geçirir?" sorusuna; "Evin akustiği güzel olduğunda Şevval Sam sesine uyanmak tarifsiz... Yıllarca bana ninni söylerken de harikaydı" diyerek annesine övgüler yağdırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şevval Sam
        #Tarık Emir Tekin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!