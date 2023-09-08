Seyir halindeki şehir içi yolcu otobüsü alev alev yandı
Diyarbakır'da şehir içi otobüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otobüs şoförünün özel dikkati olası faciayı önledi. Sürücü, otobüsü yol kenarına çekip yolcuları tahliye ederek, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti
Diyarbakır'da seyir halindeki şehir içi taşımacılık yapan yolcu otobüsü, alev alev yandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
SEYİR HALİNDE İKEN YANMAYA BAŞLADI
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ karayolu Seyrantepe Kavşağı´nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.
SÜRÜCÜ ANINDA MÜDAHALE ETTİ
Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekip yolcuları tahliye ederek, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.
HASAR OLUŞTU
İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, otobüste hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.