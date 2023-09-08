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        Haberler Gündem Seyir halindeki şehir içi yolcu otobüsü alev alev yandı - En Son Haberler

        Seyir halindeki şehir içi yolcu otobüsü alev alev yandı

        Diyarbakır'da şehir içi otobüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otobüs şoförünün özel dikkati olası faciayı önledi. Sürücü, otobüsü yol kenarına çekip yolcuları tahliye ederek, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 21:40 Güncelleme: 08.09.2023 - 21:43
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        Seyir halindeki otobüs yandı
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        Diyarbakır'da seyir halindeki şehir içi taşımacılık yapan yolcu otobüsü, alev alev yandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        SEYİR HALİNDE İKEN YANMAYA BAŞLADI

        Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ karayolu Seyrantepe Kavşağı´nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

        SÜRÜCÜ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

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        Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekip yolcuları tahliye ederek, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

        HASAR OLUŞTU

        İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, otobüste hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Diyarbakır
        #haberler
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