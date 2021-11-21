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Seyir halindeki taksiden ateş açtılar!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde evde eğlendikten sonra dışarı çıkan arkadaş grubuna seyir halindeki ticari taksi içerisinden silahla ateş açılması sonucu yaralanan 24 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Seyir halindeki taksiden ateş açtılar!
İHA

Olay, İzmir'de gece saatlerinde Mansuroğlu Mahallesi Numara 51 önünde meydana geldi.

İddiaya göre, bir grup arkadaş evde eğlendikten sonra dışarıya çıktı. Dışarı çıkan arkadaş grubuna seyir halindeki bir ticari taksi içerisinden silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu arkadaşının evine misafirliğe geldiği ileri sürülen Ahmet Soyubol (24) yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Soyubol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri adreste incelemelerde bulunurken, savcının incelemesinin ardından Soyubol’un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden ticari taksi ile kaçan kişi veya kişileri yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Soyubol’un arkadaşları da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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