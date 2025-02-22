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        Haberler Gündem Seyir halindeki TIR'ın dorsesi koptu; o anlar kameraya yansıdı

        Seyir halindeki TIR'ın dorsesi koptu; o anlar kameraya yansıdı

        Bursa'nın İnelgöl ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesi kupadan koparak yol ortasında kaldı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 21:58 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:58
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        Seyir halinde iken dorsesi koptu
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        Görünmez kaza 15.40 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Ümitalan rampasında meydana geldi.

        Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın yokuş çıktığı sırada dorsesi bir anda kupadan koparak, yol ortasında kaldı. Seyir halindeki TIR'ın ön kısmı yolun yaklaşık 100 metre ilerisinde durabildi. Olayda herhangi bir kaza meydana gelmezken, sürücülerin saniyelerle kurtulduğu o anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

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        #İnegöl
        #TIR dorse
        #haberler
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