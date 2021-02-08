"FAVORİ İNSANIM OLDUN"

Şeyma Subaşı, Mohammed Al Saloussi ile birlikteliğinin birinci ayını, "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Seni çok seviyorum, Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim" sözleriyle kutlamıştı.