"BENİ ÖZEL HİSSETTİREN ADAM"

Subaşı, sevgilisi ile yer aldığı bu karesini, "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notuyla Instagram hesabından yayınlamıştı.