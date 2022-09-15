Evlilik kararından dönen ve adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştı. Aşkları doldu dizgin devam eden çift birbirlerinden bir an olsun ayrı kalamıyor. Son olarak Burning Man'e giden çift döndükten sonra da keyifli geçen zamanlarını takipçileriyle paylaştı.