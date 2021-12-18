Seyyanen zam kelimesi genelde siyasi yapı üzerinden ele alınır ve gündelik yaşam içerisinde kullanılır. Peki Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen ne anlama geliyor? İşte cevabı

SEYYANEN ZAM NEDİR, NE DEMEK?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.

SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?

Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.