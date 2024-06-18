Seyyar tezgahıyla sokakları arşınlayan kadın okuma tutkusunu paylaşıyor

Geçimini özel öğrencilere okuma eğitimi vererek sağladığını aktaran Gürcan, "Çocuklar kitap görmeden büyüyorlar. Dokunmadan büyüyorlar. Belki internetten siparişler veriliyor. Okulun zorunlu kitapları var. Onlar sipariş veriliyor ama raftaki kitaba dokunmuyorlar. Biraz bunlardan da yola çıktım. Yoksa şu kadarcık arabada ne kadar satış yapabilirsiniz, ne kazanabilirsiniz. O yüzden amacım ve derdim bu işten para kazanmak değil" diye konuştu.