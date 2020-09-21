Sezen Aksu'dan Nisan Nicole Rona'ya destek

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Nicole Rona, Sezen Aksu'nun bu şarkısını bir dönem sıkça dinlediğini belirterek, "Ruhumda derin izler bırakan tek şarkı diyebilirim. Yaşanan şiddeti her hatırladığımda hala 'Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde' derim. O yüzden eserin bende ayrı bir yeri ve hüzünlü öyküleri var" ifadelerini kullandı.

GELİRİ KADIN STK'LARINA

Tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulan 'Gidiyorum' adlı cover'ın aranjesi Murat Yaprak'a ait. Şarkının klip yönetmeni de Erkan Nas oldu. Klip şiddet mağduru bir kadının yaşanmışlıklarını konu alıyor. Şarkıdan elde edilecek geliri ise kadına destek veren sivil toplum kuruluşlarına (STK) bağışlanacak.