Sezen Cin Özdemir'den Sezen Aksu yorumu 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz Ocak ayında 3 şarkılık maxi single çıkaran Sezen Cin Özdemir, "Kızıl Gonca" albümünde bulunan, usta sanatçı Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı "Tutuklu"yu kendine has yorumuyla seslendirdi.

Sezen Aksu ile isim benzerliği dikkatlerden kaçmayan Sezen Cin Özdemir, şu sözlerle heyecanını dile getirdi:

Albüm hazırlık aşamasında değerli prodüktörüm Ozan Tügen ile repertuvar seçimine ilk olarak "Tutuklu" şarkısıyla başladık. Bu eseri tekrar seslendirmek ve kliplendirmek benim için büyük bir onur. Sevgili Sezen Aksu'ya çok hayranım. Onun şarkılarıyla duygularım büyüdü ve gelişti. 90'larda büyüyen nesil olarak "Tutuklu" şarkısı bizde de tutukluluk yaratmış olabilir. Sahnelerimde de yer verdiğim, büyük bir heyecan ile kaydettiğimiz eserin klibini geçtiğimiz günlerde tamamladık. Sevgili Sezen Aksu'dan sonra ilk defa ben kliplendirdim. Biz çekerken çok keyif aldık. Duygu yüklü bir klip oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz.

Kayhan Başoğlu'nun yönetmenliğinde çekilen klibin görüntü yönetmenliğini Taylan Adıyaman üstlendi. Sezen Cin Özdemir'in özenerek hazırlandığı "Tutuklu" klibi, Sevgililer Günü'ne özel 11 Şubat Perşembe günü yayımlandı.

Sosyal medyada #sevdiğinlepaylaş etiketiyle bir etkileşim başlatan sanatçı, sevilen anların daha da çoğalmasını diliyor.