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Sezer Çakır kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Sezer Çakır biyografisi

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu ile adı aşk dedikodularına karışan Sezer Çakır, söz konusu iddialara ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte, Sezer Çakır'ın açıklamasının detayları ve hayat hikayesine ilişkin bilgiler...

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  • Sezer Çakır kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Sezer Çakır biyografisi

    Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile 7 yıldır evli olan Kadir Doğulu'nun adı Sezer Çakır ile aşk iddialarına karıştı. Magazin dünyasında günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan iddiaya dair Sezer Çakır, açıklama yaptı ve iddiaları "traji komik bir hikaye" olarak nitelendirdi. İşte, Çakır'ın açıklaması ve biyografisi hakkında ayrıntılar...
  • Sezer Çakır kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Sezer Çakır biyografisi

    SEZER ÇAKIR KİMDİR? 

    44 yaşındaki Sezer Çakır, 1979 yılında İzmir'de doğdu.

    Uzun yıllar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımlarda top koşturan Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olan Sezer Çakır, Yeditepe Üniversitesi mezunudur.
  • Sezer Çakır kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Sezer Çakır biyografisi

    SEZER ÇAKIR'DAN İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA!

    Sezer Çakır'ın açıklaması bu şekilde; Sosyal medyada birkaç gündür hakkımda ortaya atılan iddiaları çok ciddiye almamakla birlikte ailemin ve yakın dostlarımın gerçekleri bildikleri için duruma sessiz kalmamın daha da büyütüleceğini söyleyerek, gerek Kadir'e, gerek ailesine ve kendi aileme olan saygımdan bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim.

     
  • Sezer Çakır kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Sezer Çakır biyografisi

    Ben bir magazin figürü değilim. Bu sebepten de böyle bir haberin içinde yer almak son derece rahatsız edici. Kadir, benim çok sevdiğim bir dostumdur. Diğer etrafımdaki tüm dostlarım gibi... Bu çıkan haber tamamen kötü niyetle yapılmış bir senaryodan ibarettir. Böyle bir şey söz konusu değildir.

    Ayrıca hayatım boyunca kimsenin ikinci eşi ya da hayatındaki alternatifleri arasında yer alan bir kadın olmadım. Bu sebepten imam nikahı ile ilgili yapılan haberler trajikomik bir hikâyeden öteye gitmemektedir. 

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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