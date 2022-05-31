SGK'dan özel hastane kararı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık SGK'dan özel hastane kararı!
ABONE OL

SGK, bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel hastanelerin kısmi branşlardaki hasta kabulü anlaşması yerine bütün branşlarda hasta kabul etmesi şartını getirdi

SGK'dan özel hastane kararı!
SGK'dan özel hastane kararı!
0:00 / 0:00
AA

SGK'dan yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta yayımlanan "Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi" ile bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdiği anımsatıldı.

ÖZEL HASTANELER, TÜM BRANŞLARDA HER TÜRLÜ SAĞLIK HİZMETİ VERECEK

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu. SGK'nin yeni uygulamasıyla özel hastaneler, tüm branşlarda vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek. Böylece hastalara hizmet vermede sınır getiren kısmi branşlardaki hasta kabulü uygulaması sona erecek ve tedavilere kapsamlı cevap verilmesi mümkün hale gelecek."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk erkekleri tütün kaynaklı ölümlerde dünya ikincisi
SAĞLIK Türk erkekleri tütün kaynaklı ölümlerde dünya ...
İltihaplı Romatizma Nedir, Neden Olur? - İltihaplı Romatizma Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK İltihaplı romatizma belirtileri
İlk Ay Hamilelik Belirtileri Nelerdir? - 1 Aylık Gebelikte Neler Olur, Adet Görülür Mü?
SAĞLIK İlk ay hamilelik belirtileri
Fazla karbonhidrat tüketimi uykuyu olumsuz etkileyebilir
SAĞLIK Fazla karbonhidrat tüketenlere kötü haber!
DSÖ açıkladı! Maymun çiçeği yeni bir salgına dönüşür mü?
SAĞLIK DSÖ açıkladı! Maymun çiçeği yeni bir salgına dönüşür ...
Korona virüs tablosu son dakika: 30 Mayıs korona vaka sayısı
SAĞLIK Yeni vaka sayısı açıklandı
"Sigara izmariti çevresel bir sorun"
SAĞLIK "Sigara izmariti çevresel bir sorun"
İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir, Neden Olur? - İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri
İlk Adet (Regl) Belirtileri Nelerdir? - İlk Adet Kanaması Kaç Gün Sürer, Ne Olur?
SAĞLIK İlk adet belirtileri
HIV (AIDS) Nedir, Ne Zaman ve Nasıl Ortaya Çıkar? - HIV Virüsü Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK HIV virüsü belirtileri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.