Shakhtyer Soligorsk - Dinamo Minsk maç önü

Shakhtyer Soligorsk ve Dinamo Minsk, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi Shakhtyer Soligorsk 41 puanla 4. sırada, Dinamo Minsk 44 puanla 2. sırada bulunuyor. Shakhtyer Soligorsk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dinamo Minsk son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 467. İddaa'da Shakhtyer Soligorsk kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Dinamo Minsk kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Shakhtyer Soligorsk önceki hafta Neman Grodno mücadelesinde 3-1 yenildi.

Dinamo Minsk ise Vitebsk karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Shakhtyer Soligorsk, evinde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 3 gol yedi.

Dinamo Minsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Dinamo Minsk, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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