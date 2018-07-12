Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu Vodafone Park'ta dün konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile başkan Fikret Orman'ın kulis sohbeti, transfer görüşmesine döndü... Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, kızları Nazlı ve Aslıgül ile dev konser öncesi kulise inen ve Shakira ile görüşen Orman, konuyu Barcelona'nın yıldız stoperi Pique'ye getirdi...

Uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Pepe'nin şimdi Beşiktaş'ta oynadığını hatırlatan başkan Orman, Kolombiyalı şarkıcıya "Bir sonraki konserinize Pique ile birlikte gelin. Kapımız ona sonuna kadar açık. Onu Siyah-beyazlı formayla görmek isteriz." dedi. Bu tekliften oldukça memnun olan Shakira da gülümseyerek " İstanbul mükemmel bir şehir neden olmasın. Ama son karar kendisinin" şeklinde yanıt verdi.