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        Haberler Dünyadan Shakira'dan İspanyol maliyesine sert tepki

        Shakira'dan İspanyol maliyesine sert tepki

        Shakira, İspanyol maliyesinin kendisine yönelttiği vergi kaçırma suçlamalarıyla ilgili anlaşma sağladı. Şarkıcı, İspanya'daki kamu yönetimini "maçolukla" suçlayarak sürecin ayrıntılarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:16 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:16
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        Kolombiyalı şarkıcı Shakira, uzun süren vergi kaçırma suçlamaları sürecinin ardından ceza ödemeyi kabul ederek, İspanyol maliyesini ve kamu yönetimini "maçolukla" suçladı. İspanyol El Mundo gazetesinde yayımladığı mektupta Shakira, anlaşmanın "korkudan ya da suçluluktan değil, çocuklarını korumak için" yapıldığını belirtti.

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        Shakira, 2023'te medyanın ve kameraların etrafını sardığı bir yaşam sürdüğünü ve kişisel hayatının adeta bir gösteri haline getirildiğini ifade etti. İspanya'nın kamu kurumlarını hedef alan şarkıcı; "Fakat en sinir bozucu şey, bir devlet kurumunun gerekçelerimi dinlemek yerine beni kamuoyu önünde kazığa vurmakla daha fazla ilgilendiğini görmek oldu. Sanırım artık bunları açıklamanın zamanı geldi. Vatandaşların hizmeti için kurulmuş bir kurum, tüm gücünü ve kaynaklarını, kendisine uygun olanı kaprisli bir şekilde suçlu ilan etmek için kullanmamalı." ifadelerini kullandı.

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        Shakira, suçlamaları yönelten İspanya maliyesini ve yasal süreci yürüten kamu yönetimini "maçolukla" suçladı. İspanya'ya her gelişinde "bu cinsiyetçi önyargı ile mücadele etmek zorunda kaldığını" ileri süren Shakira, "Eğer benim yerimde Amerikalı bir erkek şarkıcı olsaydı ve İspanyol bir kadına aşık olup, düzenli olarak onu ziyaret etseydi Vergi Dairesinin aynı şekilde hareket edeceğine inanmakta zorlanırdım." dedi.

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        Kolombiyalı şarkıcı, toplum farklı düşünse de devlet bürokrasisinin bazı kesimlerinde maçoluğun varlığını sürdürdüğünü savundu. İspanya Maliyesinin kendisiyle ilgili suçlamalarda; "çocukça ve ahlaki bir hikaye" ortaya attığını iddia eden Shakira, maliyenin "kurallara uymayanları cezalandırmaktan daha çok kendisine göre inandığı bir güvenilirliği yeniden inşa etmek için cadı avına çıktığını" belirtti.

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        Shakira, "Vermem gerekenden çok daha fazlasını ödedim. Gönüllü olarak ödediğim tüm tutarlar ve haksız cezalarla birlikte, İspanya devletinin o yıllardaki tüm kazancımdan daha fazla bir meblağ aldığı görülecektir" dedi. Şarkıcı, her şeye rağmen İspanya'ya ve İspanyol halkına büyük bir sevgi duyduğunu vurguladı.

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        Bir dönem eski futbolcu Gerard Pique ile birliktelik yaşayan ve bu ilişkiden çocukları olan Shakira, 2012-2014 yılları arasında yaşadığı İspanya'da, Maliye'den 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanmıştı. Suçlamaları birçok kez yalanlayan açıklamalar yapan Shakira, soruşturmanın uzayıp hakkında 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasının da istendiği dava sürecine geçildiği 2023 yılında, anlaşma yoluna giderek 7,3 milyon avroluk ceza ödemeyi kabul etmişti.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Mega, Backgrid UK

        #Shakira
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