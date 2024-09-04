Shakira'dan İspanyol maliyesine sert tepki

Shakira, 2023'te medyanın ve kameraların etrafını sardığı bir yaşam sürdüğünü ve kişisel hayatının adeta bir gösteri haline getirildiğini ifade etti. İspanya'nın kamu kurumlarını hedef alan şarkıcı; "Fakat en sinir bozucu şey, bir devlet kurumunun gerekçelerimi dinlemek yerine beni kamuoyu önünde kazığa vurmakla daha fazla ilgilendiğini görmek oldu. Sanırım artık bunları açıklamanın zamanı geldi. Vatandaşların hizmeti için kurulmuş bir kurum, tüm gücünü ve kaynaklarını, kendisine uygun olanı kaprisli bir şekilde suçlu ilan etmek için kullanmamalı." ifadelerini kullandı.